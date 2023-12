Patenti false greche e portoghesi per camionisti pakistani e cinesi

Controlli a tappeto della Polizia Locale Reno Galliera. Due patenti di guida false sequestrate in 15 giorni: si tratta di una patente di guida portoghese, esibita da un conducente cinese, e di una greca, esibita da un pakistano. In entrambi i casi si trattava di falsi di buona fattura e con caratteristiche idonee a indurre in errore chi procedeva al controllo, anche se le anomale corrispondenze tra le origini del conducente e la nazione di rilascio della patente qualche dubbio potevano farlo sorgere.

Per entrambi i conducenti è scattata la denuncia per falso materiale commesso da privato, fermo del veicolo utilizzato e sanzione pecuniaria di 5.100 euro per guida senza patente. Entrando più nei dettagli, entrambi gli accertamenti avvenivano a seguito di normale attività di controllo in strada. Prima è stato fermato il cinese, 44enne regolare in Italia, con patente portoghese falsa sulla sp Galliera in comune di Argelato. Quindici giorni dopo il pachistano, 39enne regolare sul territorio nazionale, con la patente greca falsa. L’accertamento è avvenuto sempre ad Argelato, in via Canaletta. La falsità di entrambi i documenti è stata accertata grazie a precisa strumentazione tecnica che il comando Reno Galliera ha a disposizione e mediante confronto con gli "specimen" dei vari modelli di patenti di guida dei diversi paesi.

Così il comandante Massimiliano Galloni: "L’utilizzo di patenti di guida false, spesso straniere, artefatte con l’evidente obiettivo di farla franca in occasione dei controlli delle forze dell’ordine, è purtroppo un fenomeno in continua crescita, anche sulle nostre strade. Chi le usa cerca ovviamente di approfittare delle comprensibili difficoltà degli agenti di polizia nel conoscere le caratteristiche originali dei documenti di mezzo mondo. Le più usate nel nostro paese sono ovviamente le patenti di stati appartenenti all’Unione Europea, sottoposte in Italia a regole meno stringenti rispetto ai documenti extracomunitari".

