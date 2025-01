Patenti, le autoscuole sugli esami: "Ritardi fisiologici, ma c’è chi lucra"

Patera, qual è il quadro per gli esami della patente tra città e provincia?

"Bologna svolge 16.000 esami di teoria e guida ogni anno ed emette 14.000 patenti, con una percentuale tra il 12 e il 15% di respinti. È chiaro che parliamo di numeri più bassi rispetto all’esigenza della popolazione, ma ci portiamo dietro il problema di una carenza di personale all’interno della motorizzazione". Luigi Patera è il presidente regionale di Confarca (l’associazione che riunisce le scuole guida) e contatta il Carlino per parlare della questione esami della patente arretrati.

C’è una grande mole di esami indietro?

"Abbiamo un 10-15% di ritardi ed è un dato fisiologico, che aiuta a fare anche determinati ragionamenti: durante il Covid c’è stato un grosso accumulo di esami che, piano piano, è stato recuperato. Ed è sempre in lento, ma progressivo, miglioramento".

Come vengono smaltiti?

"Ogni mese la motorizzazione mette a disposizione 1200-1300 esami, che spalmati nell’arco di un anno soddisfano grosso modo i bisogni del territorio".

Lei parlava però di personale insufficiente.

"Il problema c’è. Ci siamo rivolto anche al viceministro Galeazzo Bignami (ai Trasporti, ndr), che ha provato ed è riuscito a portare qualche risorsa in più a Bologna, ma rimaniamo sotto organico. È difficile offrire tutti i servizi che competono alla motorizzazione. Faccio un esempio banale...".

Ci dica.

"La motorizzazione mette a disposizione gli esami sulla base delle domande effettuate e quindi dei ‘fogli rosa’ rilasciati. Se, considerando un numero indicativo, vengono emessi 100 fogli rosa, è normale non vengano dati immediatamente 100 esami".

Come mai?

"Questo perché tali documenti hanno una valenza di un anno e quindi bisogna considerare un periodo di distribuzione di almeno sei mesi. Grosso modo vengono dati posti liberi in base al 35% dei fogli rosa attivi".

In questo modo alcune autoscuole vengono penalizzate?

"Il tema è delicato, ma le scuole guida non sono tutte uguali e questo va detto".

Cosa intende?

"Ci sono centri che preparano seriamente i ragazzi, con una percentuale di promossi di gran lunga superiore ad altri. I cittadini devono saperlo perché io quando scelgo un ristorante, di solito, prima mi informo se lì si mangia bene...".

Servirebbero dei controlli?

"L’articolo 336 del Codice della strada indica che la provincia, in quanto ente controllore, deve valutare la percentuale di allievi che vengono bocciati o che non si presentano agli esami. Questo per cercare di contrastare chi accumula più iscrizioni possibile e spingere le autoscuole a preparare al meglio i propri allievi".

C’è una sorta di business da parte di qualcuno?

"C’è chi guadagna sugli esaminandi bocciati e questo va contrastato dagli enti preposti. Chi parla tanto di arretrati, forse, dovrebbe farsi un esame di coscienza: l’obiettivo è preparare al meglio i ragazzi, aiutando così a non disperdere le risorse dello Stato. Sarebbe bello poter avere un bollino che certifichi il livello di qualificazione delle autoscuole".

Come risolvere i nodi?

"Confarca fa riunione trimestrali con la motorizzazione l’ultima è stata il 19 dicembre. A Bologna vengono fatti sei turni di esami ogni mattina, nelle altre città normalmente sono tre. Poi è chiaro che ci sarebbe bisogno di più risorse, ma quelle in campo fanno il massimo e si cerca di sfruttarle al 99%".