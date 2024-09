Patfrut inaugura lo stabilimento: "Area strategica"

Patfrut inaugura a Medicina: 1.500 metri quadri dedicati principalmente a patate, carote e zucche di IV gamma destinate al canale Horeca, settore in crescita e con interessanti possibilità di sviluppo futuro. Al taglio del nastro presenti anche l’assessore all’Agricoltura della Regione, Alessio Mammi e il sindaco di Medicina, Matteo Montanari. "Questo impianto non rappresenta soltanto un traguardo importante per la cooperativa ma anche un significativo investimento per lo sviluppo del territorio – commenta Aldo Rizzoglio, presidente Patfrut -: abbiamo scelto di puntare su un’area strategica dal punto di vista produttivo e logistico, con la certezza che il nuovo stabilimento contribuirà in modo sensibile a promuovere il patrimonio agroalimentare locale. In questa struttura trova concreta applicazione quell’impegno nella valorizzazione delle produzioni dei nostri soci e nello sviluppo delle filiere che è parte del nostro DNA e che consideriamo tassello fondamentale per il futuro della cooperativa".

"L’agricoltura ha bisogno d’innovazione per poter garantire risultato economico ed efficienza e questa nuova linea di lavorazione ne è un esempio - commenta Matteo Montanari, sindaco di Medicina -. Così la IV gamma diventa strategica ed è importante che tutto sia stato realizzato per valorizzare il prodotto nel massimo rispetto dell’ambiente".

Il nuovo stabilimento vanta linee di lavorazione e le materie prime lavorate nello stabilimento di Medicina arriveranno esclusivamente da aziende agricole associate o collegate a Patfrut, all’interno di una filiera corta e controllata.