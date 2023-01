Patine e muschi, il Nettuno va dal medico

Comincia dal dottore l’anno del Nettuno, che a causa di un "attacco biologico" (eventualità frequente e già capitata alla statua del Gigante) è rimasto chiuso ai turisti dando seguito alla gabbia già adoperata a Capodanno. Da ieri quindi la fontana è spenta e gli esperti bolognesi del ’Laboratorio Degli Angeli’, la ditta che ha vinto l’appalto, stanno curando le vasche e i materiali lapidei. Cosa è successo si legge con chiarezza in una determina dirigenziale del 15 dicembre, che per 20mila euro assegna alla ditta i lavori di manutenzione del Nettuno.

"A seguito di uno degli ultimi sopralluoghi effettuato da parte di alcuni restauratori dell’I.C.R. e alla luce dei risultati delle indagini diagnostiche effettuate sulla fontana – si legge nella determina –, è stato riscontrato un diffuso attacco biologico sulle superfici della fontana che si manifesta come patine ben aderenti al substrato. E’ necessario effettuare continue manutenzioni sia ai bronzi che ai materiali lapidei per garantire la corretta conservazione della fontana, prevedendo altresì una costante attività manutentiva del manufatto mediante redazione di un piano di manutenzione programmata". In particolare, continua il provvedimento, dal sopralluogo effettuato risulta necessario realizzare "un intervento conservativo volto all’eliminazione della colonizzazione biologica che interessa l’opera in forma massiva e generalizzata da affiancare al controllo della qualità dell’acqua, alla calibratura delle corrette traiettorie dei getti, in linea con l’esigenza di una costante e programmata attività di manutenzione". I lavori di manutenzione, a quanto si apprende dal Comune, dovrebbero durare tutta la settimana corrente.

pa. ros.