Zaki a Casteldebole, la visita al Bologna Fc: “Ho sognato a lungo questo momento”

Bologna, 31 luglio 2023 - È ufficialmente iniziata la giornata a tinte rossoblú di Patrick Zaki. Dopo la festa in suo onore svoltasi ieri sera in una Piazza Maggiore gremita, l'attivista egiziano si è recato questa mattina a Casteldebole, al centro tecnico del Bologna, per una visita alla squadra di Thiago Motta e dei suoi ragazzi.

L'arrivo, alle 11 (in macchina con lui la professoressa Rita Monticelli e l'assessora allo Sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi, oltre ovviamente alla compagna Reny), ha coinciso con il termine dell'allenamento dei rossoblú: ad accoglierlo all'interno del centro tecnico, poco dopo le prime foto con la sciarpa del Bologna in bella vista, l'amministratore delegato del club Claudio Fenucci, il capo area comunicazione Carlo Caliceti e il direttore del marketing Christopher Winterling.

Messo piede in campo, Patrick è stato salutato da Thiago Motta in primis e successivamente da tutti i calciatori, con Lorenzo De Silvestri in testa. Il tempo per scambiare due parole, per testare il campo principale di Casteldebole (con tanto di foto di gruppo) e poi Zaki si è spostato all'interno del centro tecnico, che ha potuto visitare. Dopo l'abbraccio di Bologna ecco l'abbraccio del Bologna, la parte calcistica della città.