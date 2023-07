Patrick Zaki, il programma della festa in piazza Maggiore. Il Comune di Bologna spenderà zero euro

Bologna, 28 luglio 2023 – Bologna si prepara a festeggiare come si deve, dopo il saluto della scorsa domenica, il ritorno in città del ricercatore egiziano neo laureato dell'Alma Mater. L’evento, come comunicato da Palazzo d’Accursio, inizierà domenica, 30 luglio, alle 20. La serata in piazza Maggiore, promossa dal Comune e dall'Università di Bologna, vedrà la partecipazione di diversi ospiti e si concluderà con la consegna della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki.

In apertura Patrick Zaki, insieme al sindaco Matteo Lepore, al rettore Giovanni Molari e alla professoressa Rita Monticelli rimuoveranno lo stendardo per la liberazione di Zaki apposto sulla facciata del Municipio. La serata, presentata dall'attrice Donatella Allegro, terminerà alle 21.40, a seguire la proiezione del film previsto nel cartellone di Sotto le stelle del Cinema.

Patrick Zaki insieme al sindaco Lepore e al rettore Molari in piazza Maggiore a Bologna (foto Schicchi)

Nel corso dell'evento ‘Bologna per Patrick Zaki’ interverranno diversi personaggi che si sono battuti per l’attivista per i diritti umani in questi lunghi anni di odissea giudiziaria in Egitto. Oltre al sindaco e al rettore, prenderanno la parola l'arcivescovo Matteo Maria Zuppi, Alessandro Bergonzoni, Riccardo Noury e Iustina Mocanu di Amnesty International, il fumettista Gianluca Costantini, i compagni di università del Master Gemma Giada Rossi e Rafael Garrido lvarez, l'ad del Bologna Claudio Fenucci e la presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca.

Polemica sui costi e sull’italiano

Dopo le polemiche su quanto sarebbe costato ai bolognesi abbracciare Zaki in piazza Maggiore, il Comune ha fatto sapere che “il costo della festa ammonta a zero euro”. Una nota specifica che “tutti gli ospiti che interverranno lo faranno a titolo gratuito, così come il palco e le relative attrezzature sono state gentilmente messe a disposizione dalla Cineteca di Bologna”.

Una precisazione in risposta al leghista Giulio Venturi, che oggi ha chiesto le spese a piè di lista sostenute dall'amministrazione per l'evento. "Oltre alla festa, a Patrick Zaki, tornato a Bologna dopo la concessione della grazia da parte del governo egiziano, il Comune dovrebbe regalare anche qualche lezione d'Italiano”, ha aggiunto in modo provocatorio il consigliere comunale.

Il Comune di Bologna, inoltre, ha ringraziato quanti sono al lavoro in queste ore per realizzare l’evento ‘Bologna per Patrick Zaki’ per dare il bentornato al concittadino onorario.

L’invito in piazza del rettore Molari

"Ho voluto con forza che il primo momento di accoglienza e benvenuto si svolgesse nel nostro Ateneo, per ribadire che l'Università è per storia e per vocazione un luogo d'indipendenza, di pluralismo e di libertà. Ora è il momento di una festa cittadina alla quale parteciperanno i rappresentanti di tutte le istituzioni e le associazioni che in questi anni hanno alimentato, con generosità e impegno, la mobilitazione per Patrick Zaki". Con queste parole il rettore dell'Alma mater, Giovanni Molari, invita a partecipare numerosi alla festa per Patrick.