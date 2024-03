Patrick Zaki al Cassero: “Qui a Bologna mi sento già a casa, in molti mi fermano dicendo di supportarmi”

Bologna, 16 marzo 2024 – Un punto sulla repressione della libertà di espressione in Europa, e i ridotti spazi di parola lasciati alle soggettività marginalizzate: sono stati i questi i temi principali trattati stasera al Cassero LGBTQIA+ center, con l’incontro moderato dalla presidente del Centro Camilla Ranauro, che ha visto protagonisti il ricercatore e attivista per i diritti umani Patrick Zaki, Rita Monticelli, coordinatrice del Master Gemma e delegata del Comune di Bologna ai diritti umani e al dialogo interculturale, e lo scrittore e pedagogista Saif Raja, attivista queer pakistano che vedrà il suo nuovo libro in uscita ad Aprile. Patrick Zaki ha aperto l'incontro ricordando la sua drammatica esperienza di repressione di libertà di espressione in Egitto: “Dal 2014 in poi la situazione in Egitto è diventata insostenibile per chiunque si occupasse di diritti umani, che fossero giornalisti scrittori: mi ricordo che ogni volta che sentivo delle sirene pensavo stessero venendo ad arrestarmi, bastava anche solo un commento considerato sbagliato dal regime, e venivi perseguitato”, racconta. Continua ammettendo di aver vissuto una limitazione del proprio pensiero anche qua in Italia: “Anche l’occidente secondo me sta vivendo un momento delicato dal punto di vista della repressione della facoltà di parola: dopo il 7 ottobre chiunque abbia un parere differente da quello degli stati uniti sul conflitto in Israele non viene tenuto in considerazione. Io stesso, per la posizione che ho espresso riguardo la Palestina, ho subito commenti razzisti e di odio su tutti i social”. Su Bologna e i suoi cittadini però nulla da eccepire: “Mi sento già a casa, sono fortunatissimo: in molti mi fermano dicendo di supportarmi e che sono dalla mia parte. Sono in una comunità sicura e che mi accoglie sempre, mi sento protetto e di potere esprimere tutto ciò che penso”, conclude Patrick Zaki.