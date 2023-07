Patrick Zaki condannato a tre anni: la sentenza in Egitto

Bologna, 18 luglio 2023 – Alla fine il verdetto è arrivato, non positivo come tutta Bologna, Zaki stesso e la comunità internazionale che lo sostiene speravano. Oggi c’è stata l’undicesima udienza a Mansura in Egitto, quella del verdetto: condanna.

È stato uno dei quattro legali dell'attivista al termine dell'udienza odierna a dirlo all’Ansa: “Patrick

Zaki è stato condannato a tre anni”. Lo studente egiziano è stato poi portato via dall'aula attraverso il passaggio nella gabbia degli imputati tra le grida della madre e della fidanzata che attendevano all'esterno.

La conferma del verdetto è arrivata anche con un tweet da parte del portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury, sottolineando che è il "peggiore degli scenari possibili".