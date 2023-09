Patrick Zaki si è sposato, chi è la moglie

Bologna, 9 settembre 2023 – Dopo la laurea all’Università di Bologna e la sua liberazione al culmine di tre anni di calvario giudiziario, nel giorno del compleanno lui l’aveva ringraziata sui social per il suo amore, il suo sostegno e incoraggiamento, accanto a una foto di mani intrecciate.

In occasione dell’anniversario di fidanzamento, lei gli aveva scritto una lettera colma d’emozione e di speranza, pochi giorni prima della grazia ricevuta dal presidente egiziano al-Sisi. E già lo vedeva, quel matrimonio, “più bello di come l’abbiamo sognato”.

Oggi Patrick Zaki – l’attivista egiziano laureato Unibo e cittadino onorario di Bologna, graziato al termine di caso giudiziario in Egitto durato tre anni – si è sposato al Cairo con Reny Iskander.

Patrick Zaki si è sposato al Cairo con Reny Iskander. Entrambi sono laureati Unibo nel curriculum Gemma

La cerimonia si è svolta presso la cattedrale copta di San Marco nel quartiere di Heliopolis della capitale egiziana, con rito copto-ortodosso.

Oltre ai genitori della sposa e dello sposo (papà George e mamma Hala) e alla sorella di Patrick, Marise, in chiesa erano presenti fra gli altri la sua avvocata principale, Hoda Nasrallah, e diversi militanti per la difesa dei diritti umani in Egitto, tra cui Ahmed Douna, come Patrick graziato lo scorso luglio dal presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi.

La sposa indossava un abito bianco con velo e Patrick un completo nero con papillon e camicia bianca. Durante la funzione Patrick ha poi indossato una pesante tunica bianca con bordature e croce dorate e Reny un'abbinata mantellina.

16 foto Cerimonia al Cairo per l’attivista egiziano e Reny Iskander, entrambi laureati Unibo nel curriculum Gemma (foto Ansa)

Chi è Reny Iskander

Reny Iskander, moglie di Patrick Zaki, si è laureata – come lo stesso attivista – nel curriculum Gemma in Women's e Gender studies dell’Unibo lo scorso 5 luglio.

Lei era presente in Ateneo, lui in collegamento dall’Egitto.

I due sono insieme da più di quattro anni, uniti nel percorso di studi e nella vita privata.

Reny era accanto a Patrick anche prima degli anni prigionia. Una presenza importante e di riferimento: durante la sua permanenza in carcere, una visita di Iskander aveva scaldato il cuore dello studente egiziano, che le raccontava della sua situazione anche attraverso una lettera.

E poi il giorno della scarcerazione, l’abbraccio tanto atteso tra i due fidanzati ha fatto il giro dei social.