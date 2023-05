Patrick Zaki, oggi la nuova udienza: “Spero di laurearmi a luglio”

Bologna, 9 maggio 2023 – In attesa della nuova ennesima udienza, la decima che si terrà oggi a Mansura, Patrick Zaki ha scritto su Facebook di sperare di poter discutere la tesi di laurea a Bologna già nella prossima sessione di metà luglio.

"Decima udienza, non perdiamo la speranza”, ha scritto Patrick. “Devo discutere la mia tesi di laurea all'Università di Bologna a metà luglio, e quello è il giorno più importante per ogni studente di master in generale, e per me in particolare”.

"Sono stato rinchiuso per quasi due anni – ha ricordato lo studente egiziano dell'università di Bologna – mentre tornavo a trovare la mia famiglia dopo il primo semestre, e dopo sono uscito da quell'esperienza, cercando di superare tutto questo, ma mi sono ritrovato in liste divieto di viaggio difficili da completare lo studio, però, con l'aiuto dell'università e dei professori, sono riuscito a finire gran parte degli esami per il master e spero che arrivi giugno e sarò a Bologna tra i miei colleghi a festeggiare il completamento della tesi magistrale da persona normale, soprattutto alla luce del termine e della risoluzione dei problemi dei legali”.

Patrick Zaki è stato rilasciato l'8 dicembre 2021. Solo dopo 22 mesi di carcere ha potuto tornare in famiglia, ma non può comunque uscire dall’Egitto. Paese che lui, lo specifica, non vuole lasciare definitivamente, ma per poter realizzare i suoi sogni legati allo studio di un master e poi un dottorato in Europa, chiede la possibilità di viaggiare e di “tornare in Egitto senza problemi, ogni volta che c'è una vacanza o la possibilità per me di tornare”.

Ieri, inoltre, anche la Regione Emilia Romagna ha espresso il suo sostegno allo studente, con le parole di Emma Petitti: “Mi rivolgo ai livelli istituzionali, a partire da quelli europei, serve l'impegno di tutti per arrivare alla definitiva liberazione di questo giovane che non ha commesso alcun reato”.