Patrick Zaki ultime notizie, esce dal carcere e abbraccia la madre: “Grazie Bologna. Impaziente di tornare in Italia”

Bologna, 20 luglio 2023 – Oggi dovrebbe essere il giorno dell’arrivo di Patrick Zaki in Italia, come annunciato ieri dalla premier Giorgia Meloni, dopo la grazia concessa dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sissi.

Una giornata mattina di attesa per la famiglia, l’Italia e la comunità internazionale che hanno richiesto a gran voce la sua liberazione dopo la condanna a tre anni di martedì 28 luglio per diffusione di false notizie e destabilizzazione della sicurezza nazionale.

Poco dopo le 12 Patrick è stato liberato e, dopo aver stretto la mano a un uomo della sicurezza, la prima cosa che ha fatto è stata abbracciare la madre Hala, poi la fidanzata Reny Iskander, la sorella Marise e il padre George. I familiari lo stavano attendendo fuori dalla prigione di Gamasa.

Zaki appena liberato abbraccia la madre

Ieri era stato comunicato che l’attivista sarebbe stato rilasciato alle nove, ora locale egiziana, le otto in Italia ma i tempi si sono allungati. Il ricercatore è uscito intorno alle 12 e 10 ore italiane dall’istituto penitenziario si trova a Damietta, città costiera nel nord dell'Egitto a circa settanta chilometri a est di Mansoura, dove la famiglia Zaki risiede. Già intorno alle 9 di stamani la sorella di Zaki, Marise, su Facebook scriveva: "Stiamo ancora aspettando che Patrick esca...". Qualche ora di attesa e poi l’abbraccio tanto sperato.

"Ottima notizia. Ora auspichiamo che possa presto beneficiare della libertà di viaggiare e che questa comprenda ovviamente quella di viaggiare dall'Egitto ma anche di tornarvi ogni volta che lo desidererà”, ha detto Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.

Zaki: “In Italia in prima possibile”

Fuori dal carcere, oltre alla famiglia, erano presenti diversi giornalisti. "Temevo di passare un altro anno e due mesi in carcere. Ora sono libero, penso a tornare in Italia il prima possibile, speriamo che avvenga presto” ha detto Patrick Zaki alla stampa che lo attendeva nei pressi della Direzione di polizia di Nuova Mansura.

"Sto pensando a ritornare a Bologna, ad essere con i miei colleghi all'università”, le parole del neolaureato dell'Alma Mater. Incalzato dai giornalisti sui suoi prossimi spostamenti, Zaki si è limitato a rispondere: "Ora torno al Cairo”.

Patrick Zaki dopo essere uscito dal carcere (foto Ansa)

Il neolaureato all’Alma Mater ha poi voluto ringraziare Bologna, l’Università, il rettore Molari e tutta la sua gente. “Sono parte della comunità di Bologna, appartengo a loro, sicuramente- ha detto a giornalisti Patrick subito dopo essere rilasciato-. Sono veramente contento per quello che hanno fatto per me da anni. Hanno dimostrato un vero impegno nei confronti del mio caso e adesso sono libero”.

Tajani: “Nessun baratto”

Secondo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella vicenda Patrick Zaki la diplomazia italiana ha avuto "un ruolo determinante insieme alla nostra intelligence", è "stato un lavoro corale e alla fine il presidente egiziano ha deciso di concedere la grazia".Tajani ha poi chiarito che non c’è stato nessun baratto, nessuna trattativa sottobanco, e su Regeni ha assicurato: “Continueremo a chiedere che si faccia luce sulla vicenda, come abbiamo sempre fatto. Intanto abbiamo portato a casa la liberazione e la grazia per questo giovane ricercatore, andremo avanti, anche per il resto”.

Il ministro ha ricordato le sue due missioni in Egitto e i colloqui con il presidente egiziano Al Sisi, "dove ho più volte ribadito la necessità di liberare questo giovane ricercatore". Ora che "il presidente egiziano ha deciso di concedere la grazia", è "una bella notizia per tutti e - ha concluso - questo giovane ricercatore potrà venire nel nostro Paese lavorare e avere una bella carriera davanti".