Patrocinio al corso di arabo: "Questa non è inclusione"

Lezioni di arabo per bambini patrocinate dal Comune di Baricella ed è subito polemica. A esprimere la sua contrarietài è il consigliere leghista Mirko Lazzari (nella foto a destra): "Nella delibera si legge che è intenzione dell’amministrazione promuovere e sponsorizzare iniziative socio-culturali, come questo corso, al fine di dare nuova linfa e impulso al tessuto sociale del territorio e che è stato valutato l’interesse pubblico della suddetta iniziativa, sia dal punto di vista educativo e culturale che di coinvolgimento della comunità. Per noi è una delibera che si commenta da sola".

La Lega, poi, aggiunge: "La nostra analisi politica è che in un’attualità dove determinati ‘ospiti’ rifiutano di integrarsi alla nostra cultura, noi abbiamo un’amministrazione che fornisce i mezzi per continuare una possibile catechizzazione ghettizzante che nulla, dal nostro punto di vista, avrebbe di inclusivo, né di benefico per la nostra collettività. Secondo noi, l’arabo lo possono insegnare ai loro bambini in casa loro. A cosa serve una sala comunale fornita gratis fino alla prossima estate? Inutile specificare che queste decisioni politiche prese a porta chiusa in giunta e non portate in consiglio, vedono tutta la nostra avversione".

A replicare al Carroccio è il sindaco Omar Mattioli (nella foto sotto): "La nota della Lega ci lascia francamente interdetti per non dire sbalorditi. Vengono riportate delle osservazioni, a partire dalla definizione di ’ospiti’, per proseguire con un presunto rifiuto di integrazione, che sono l’esatto contrario delle motivazioni che hanno ispirato la decisione del Comune. Qui non c’entra nulla l’integrazione, né tantomeno la difesa di non si sa quali ’valori’. Qui si sta parlando di un’associazione culturale di cittadini italiani, di origine marocchina, perfettamente integrati, che chiedono semplicemente uno spazio per mantenere viva nelle giovani generazioni nate e cresciute in Italia, la ricchezza e la bellezza di una lingua per molti di loro straniera. Rifiutare la concessione di uno spazio pubblico sarebbe un gesto di grande insensibilità culturale". Mattioli, poi, aggiunge: "Le iniziative che la comunità marocchina organizza sul territorio sono motivo di scambio, incontro e socialità a cui centinaia di baricellesi partecipano con piacere. Mi chiedo, infine, cosa penserebbe il cardinale Zuppi di questa crociata direi medievale della Lega".

Zoe Pederzini