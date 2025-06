Patrona del basket, grande festa con i bimbi

Domenica 8 giugno si è svolta in palestra a Castel di Casio la prima festa comunale del minibasket. L’evento è stato organizzato nell’ambito delle celebrazioni della patrona nazionale della pallacanestro: il santuario della Madonna del Ponte è infatti posto sul confine che delimita i territori di Castel di Casio e Alto Reno Terme.

La giornata è stata aperta dall’arrivo sotto la medievale torre di Casio di una cinquantina di atleti, accompagnati da un centinaio di genitori. A essere protagonisti sono stati i giovanissimi ‘scoiattoli’ nati nel 2016 e nel 2017 che hanno disputato un torneo triangolare sotto l’occhio attento di Davide Vignaroli, vice presidente di Trottola Sport che si è prestato a svolgere le mansioni di arbitro. I singoli incontri si sono giocati quattro contro quattro per un tempo effettivo di 36 minuti, suddiviso in sei periodi. Tre le società sportive coinvolte: i padroni di casa della Trottola di Alto Reno Terme, Endas Pistoia e Dany di Quarrata. Tra i presenti anche Andrea Serri, responsabile regionale per il minibasket della Federazione italiana pallacanestro. Nel pomeriggio gli ospiti sono stati condotti a Porretta Terme dove hanno visitato prima ‘la casa della pallacanestro’, il museo dedicato al basket locale, poi il santuario della Madonna del Ponte. Ad accompagnarli lungo l’itinerario c’erano Cesare Tosetti, curatore del museo, e Rossella Guidoboni, presidente di Trottola Sport. Il pasto è stato fornito gratuitamente ai partecipanti, grazie a un’iniziativa di promozione turistica finanziata da fondi europei e gestita dall’Unione Appennino. I giovani cestisti e i loro genitori sono stati rifocillati da 75 cestini di prodotti a ‘Km 0’. Al termine del pranzo, la comitiva si è trasferita in massa nei locali del bar del paese che, dopo un lungo periodo di chiusura, ha riaperto al pubblico soltanto la settimana precedente.

"È stata una bella giornata di sport – racconta Matteo Martinelli, vice sindaco e assessore allo sport di Castel di Casio – che ci ha dato l’occasione di far conoscere agli ospiti il capoluogo. Faremo di tutto per rendere questa manifestazione un appuntamento fisso. Sono grato ai volontari della Croce Rossa per l’assistenza sanitaria e agli amici di Trottola sport per la grande collaborazione".

Fabio Marchioni