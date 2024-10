Patrono della polizia, la messa del cardinal Zuppi

È stato il cardinale Matteo Zuppi a celebrare, assieme al cappellano della polizia padre Domenico Vittorini e al primicerio di San Petronio (dove si è svolta la cerimonia) Andrea Grillenzoni, la messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono della polizia. "Siete anche voi un po’ degli angeli, perché date sicurezza, come San Michele", ha detto il cardinale Zuppi. "Siamo molto legati al nostro Santo Patrono – ha detto il questore Antonio Sbordone – l’immagine iconica dell’angelo che rappresenta il bene che sconfigge il male accompagna tutto il nostro percorso in polizia ed è evocativa dell’ impegno che abbiamo".