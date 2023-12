Patti Smith dimessa dal Maggiore: "Ma ora un periodo di riposo"

Dimessa, col sorriso assieme al personale del reparto, ma con l’invito "a un periodo di riposo". A dover rallentare un po’ sarà la sacerdotessa del rock Patti Smith, ricoverata all’ospedale Maggiore martedì sera dopo un malore che l’aveva colta in albergo. Uno sbalzo di pressione che l’aveva costretta a rinunciare allo spettacolo da tempo sold out al Duse (tutte le modalità di rimborso sono state diffuse ieri dal teatro), mentre i fan erano in apprensione per la loro artista, da giorni in Italia per il suo A tour of Italian days, che l’aveva portata a esibirsi anche al duomo di Siena.

La tappa successiva sarebbe stata appunto Bologna, ma la cantante si è dovuta sottoporre ad accertamenti fino alle dimissioni di ieri pomeriggio. "Dopo un breve periodo di osservazione in Medicina d’urgenza all’Ospedale Maggiore dell’Azienda Usl – ha diffuso ieri l’azienda sanitaria – Patti Smith viene dimessa e in buone condizioni di salute. Da parte dell’équipe del Pronto soccorso e della Medicina d’urgenza, diretta da Alessio Bertini, l’augurio di poterla rivedere presto sul palco, dopo un opportuno periodo di riposo".

La cantante, che già ieri mattina era tornata attiva sui social postando la foto di Kate Cox (la donna cui la Corte Suprema del Texas ha impedito tem poraneamente di abortire nonostante la sua gravidanza sia a rischio) con scritto I stand with her (Sto con lei) ieri era ancora in città. Nelle prossime ore dovrà rinunciare anche al concerto programmato stasera a Venezia al teatro Malibran e il firmacopie previsto in una libreria di Milano.

