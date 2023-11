Pattinaggio sul ghiaccio per tutta la famiglia. Evoluzioni in pista aspettando il Natale A Valsamoggia oggi apre la pista di pattinaggio su ghiaccio nei giardini tra Pragatto e le scuole medie. Orari ridotti fino al 24 dicembre, con prolungamento fino alle 23 il venerdì. Per Natale, orari più estesi.