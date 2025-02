Patto Bologna-Firenze per sfidare le metropoli

La ’Giunta congiunta’ non è un gioco di parole, bensì una riunione tra le amministrazioni di Bologna e Firenze che si terrà nel capoluogo toscano. Sarà quindi la sindaca Sara Funaro ad ospitare il collega Matteo Lepore e la sua squadra. Si rafforza così l’asse tra le due città guidate dal centrosinistra: un’alleanza che è in grado di fare concorrenza anche a Milano e Roma, è la sfida lanciata da Lepore.

La seduta congiunta, come spiegano gli atti approvati sotto le Due torri per organizzare la trasferta degli assessori, è in programma giovedì a Palazzo Vecchio. Sul tavolo non un argomento specifico, a quanto si apprende, bensì l’intenzione di promuovere uno "scambio di visioni" su tutti i temi che possono intrecciare il rapporto tra le due città.

Un accenno a questo appuntamento lo aveva fatto pochi giorni fa Lepore: "Se noi uniamo i distretti di Bologna e di Firenze, che sono le uniche due Città metropolitane confinanti del nostro Paese, parliamo di un ecosistema industriale che è pari a quello di Milano o di Roma".