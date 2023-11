Patto Brt-Mennekes, 500 stazioni di ricarica

La mobilità elettrica continua a farsi strada nel mondo della logistica. La virtuosa collaborazione tra Mennekes e Brt è un esempio concreto: con l’installazione di oltre 500 stazioni di ricarica Amtron e Amedio Professional, la flotta di cui si avvale Brt può viaggiare in elettrico per le consegne dell’ultimo miglio, nei centri cittadini e in tutti i contesti in cui i mezzi elettrici sono la soluzione. La scelta sostenibile di Brt rientra in un progetto di "green strategy" che riguarda duecento filiali.