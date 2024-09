Patto Castel San Pietro-Cervia: "Così nasce il polo delle terme"

Un’unione che dà vita a un polo che rappresenta circa il 20% delle prestazioni termali erogate in tutta l’Emilia-Romagna. È così che il gruppo Anusca, già noto per l’omonima Accademia e centro di formazione situato nel bolognese e socio di maggioranza delle Terme di Castel San Pietro dal 2017, ha concluso martedì l’acquisizione della quota maggioritaria del capitale sociale di Terme di Cervia e Brisighella srl, assumendone il controllo. Con questa operazione, l’azienda si inserisce ulteriormente nel termalismo e stando ai dati del 2023 di entrambi i centri termali, il polo "rappresenta un’unione di eccellenze nel campo delle cure naturali, per la cura, la riabilitazione e la prevenzione di numerose patologie del respiro, del sistema muscolo-scheletrico e del derma", dichiara Stefano Iseppi, ad di Terme di Castel San Pietro dell’Emilia spa e nuovo presidente del consiglio di Terme di Cervia e Brisighella srl. L’anno scorso, infatti, le Terme di Castel San Pietro hanno registrato 7.742 clienti termali (oltre ai circa 2.500 clienti del poliambulatorio), per un totale di 168.960 prestazioni termali e un fatturato (relativo al solo ambito termale) di 2.280.300 euro. Sono maggiori i dati delle Terme di Cervia: 23.227 clienti termali, ai quali sono state erogate 317.483 prestazioni per un fatturato termale di 4.798.401 euro. Numeri che rassicurano anche nel 2024: +12% di arrivi per entrambi i centri termali, in un contesto regionale da quasi 2,5 milioni di prestazioni termali. Resta in mano a soci minoritari una parte marginale del pacchetto delle quote. Quindi, Giorgia e Aldo Ferruzzi garantiranno la continuità aziendale, mantenendo i loro ruoli apicali nella gestione operativa.

"Ora siamo pronti a guardare al futuro con una visione strategica integrata in un settore, quello termale – aggiunge Iseppi –, che richiede sempre maggiori investimenti in efficienza e personalizzazione delle cure. Dopo il Covid, con l’incremento dei costi energetici e dell’inflazione, abbiamo compreso la necessità di costruire sinergie partendo dalle qualificate competenze che le Terme di Cervia hanno al loro interno e già stiamo elaborando un piano pluriennale di investimenti focalizzato principalmente sull’efficientamento energetico e sul potenziamento delle attività di cura e di prevenzione dedicate a ogni età". Le Terme di Cervia contengono la piscina termale più grande d’Italia e sono un’eccellenza nell’utilizzo a fini curativi del pregiato limo delle Saline, oltre a rappresentare una realtà storica della Romagna. "Stiamo elaborando un piano di offerte a costi convenzionati per consentire la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il benessere offerto prima dallo stabilimento termale di Castel San Pietro e poi da quello di Cervia per i soci di Anusca di tutta Italia", sottolinea ancora Paride Gullini, il fondatore e presidente del gruppo Anusca.