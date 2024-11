Patto Centergross-Keynes: "Studenti più qualificati"

Amministrativi, contabili, tecnici, ricamatrici, specializzati in lingue straniere. Sono alcune delle figure professionali di cui hanno bisogno le aziende oggi ed emerse ieri pomeriggio durante l’incontro nella sala congressi del Centergross di Funo di Argelato dal titolo: ‘Direzione futuro’.

Nell’occasione i vertici del Centergross e i dirigenti scolastici dell’istituto superiore Keynes di Castel Maggiore si sono trovati insieme per potenziare l’orientamento scolastico e il collegamento con il mondo del lavoro. E nell’incontro, a cui hanno partecipato studenti di quinta, genitori e docenti, è stato sottoscritto - per la prima volta in Italia - un accordo tra una scuola e un distretto industriale.

"In sostanza l’obiettivo - spiegano Piero Scandellari e Graziano Ventura presidente e vice presidente del Centergross – della partnership tra Centergross e Keynes, è quello di creare connessioni concrete tra il mondo della scuola e quello del lavoro per formare figure professionali in linea con le richieste delle imprese". "L’accordo – continua la dirigenza scolastica del Keynes - rappresenta un’innovativa collaborazione tra Centergross, il più grande distretto di pronto moda in Europa, e il Keynes di Castel Maggiore. In un momento storico in cui molte imprese faticano a reperire figure professionali adeguate alle loro esigenze, Centergross e il Keynes uniscono le forze per offrire agli studenti opportunità di lavoro". Oltre a Scandellari e Ventura, all’incontro erano presenti,tra i relatori, i sindaci Claudia Muzic (Argelato) e Luca Vignoli (Castel Maggiore), Salvatore Rinaldi, dirigente scolastico del Keynes ed imprenditori di Centergross. Ha moderato Alessandro Nardone, communication manager Centergross.

In sostanza, durante l’incontro, è stato firmato tra Scandellari e Rinaldi - il primo accordo nazionale tra un distretto produttivo - commerciale e un’istituzione scolastica. E sono intervenuti anche esperti del settore educativo e imprenditoriale che hanno esplorato le sfide e le opportunità offerte dalla collaborazione scuola - lavoro. Nell’occasione è stata poi sottolineata l’importanza di promuovere un’istruzione che risponda alle richieste del mercato.

"L’accordo stipulato – continua la dirigenza scolastica - punta a creare un modello di riferimento per le collaborazioni tra aziende e scuole, favorendo una più stretta sinergia tra istruzione e lavoro. Attraverso questo partenariato, il Keynes offrirà ai propri studenti percorsi formativi più vicini alla realtà del tessuto economico locale. Mentre Centergross potrà contribuire alla preparazione di giovani competenti e qualificati".

Pier Luigi Trombetta