Patto contro il degrado. Nuova vita per due chioschi: "Iniziative al Mercato Albani"

Un patto di collaborazione per riempire di vita, con attività e iniziative sociali e culturali, due chioschi del Mercato Albani, da anni in disuso. Puntando alla riqualificazione e alla rivitalizzazione urbana dell’area che è il cuore pulsante della Bolognina. Il tutto all’interno di un bando, un progetto più ampio che intende alzare le saracinesche dei piani terra della zona, per contrastare il degrado. È stata siglata circa due settimane fa l’intesa tra il Quartiere Navile e l’associazione Amici del Mercato Albani, la compagine di commercianti che, sia di giorno sia di sera, animano il mercatino con i loro esercizi commerciali. Un’idea che insiste sull’ottica della sicurezza urbana integrata: "Abbiamo deciso, come amministrazione, di farci carico di questi chioschi, proprio per renderli vivi e aprirli – spiega la presidente del Quartiere Navile Federica Mazzoni –. E per farlo, vogliamo raccogliere proposte di attività e iniziative, con le quali riempire di possibilità e vivibilità gli spazi della Bolognina". Al momento, "siamo al lavoro per rendere agibili e fruibili i box, sfitti da anni. Ci stiamo occupando della manutenzione" e degli attacchi per le utenze. Ma la volontà è quella di "partire nella seconda metà di settembre", che annuncia Mazzoni anche di cosa i residenti, grandi e piccini, potranno godere: entrambi i chioschi conteranno sulla "regia del Quartiere, con il nostro ufficio Reti – continua –. Un box sarà più indirizzato verso varie attività, dal welfare di comunità a iniziative di solidarietà sociale, artistiche o culturali".

Nel secondo caso, invece, "sarà più incentrato a dedicare spazi a bimbi e ragazzi, con la collaborazione stretta del nostro Ufficio Scuola – illustra –. Vogliamo offrire loro dei pomeriggi ricchi di iniziative e progetti, con l’idea di ridonare alla Bolognina l’immagine del posto in cui si torna anche nel pomeriggio". Un luogo in cui i nostri ragazzi possono sentirsi accolti, in un’ottica "di prevenzione e dando loro un punto di riferimento e di opportunità". Un progetto che profuma di occasione e che, nel caso specifico dei servizi rivolti ai cittadini più piccoli e agli adolescenti, capterà le esigenze e le richieste del territorio, con una regia qualificata di educatori, ampliando l’orizzonte anche verso piazza Lucio Dalla, luogo di aggregazione giovanile. In più, è previsto anche "un servizio di mediazione sociale con la cooperativa Asp: un punto di riferimento per la comunità in cui raccogliere segnalazioni e uno strumento per noi per monitorare le esigenze dell’area". Per il box delle attività culturali, entrerà in scena l’associazione dei commercianti: "Il Mercato è molto vivo, giorno e notte, con i nostri esercizi e con le tante iniziative che portiamo avanti, come presentazioni di libri, incontri sull’ecologia urbana o spettacoli di burattini – sostiene Matteo Gattoni –. E, con il patto, saremo ancora più attivi, portando le nostre proposte anche all’interno del box durante l’inverno".