Patto fra Castenaso e San Lazzaro. L’unione del marketing fa la forza

I Comuni di Castenaso e San Lazzaro hanno dato il via al progetto di marketing territoriale dedicato alla valorizzazione e alla promozione congiunta dei territori. Il piano strategico, denominato "Casa Comune – Due territori da vivere, un’esperienza condivisa" andrà a identificare un percorso in comune di valorizzazione territoriale che rafforzerà l’unione di due comunità legate da vicinanza geografica, radici storiche e una visione condivisa di crescita e sviluppo. Questo progetto si propone di esplorare e sfruttare appieno le risorse uniche di Castenaso e San Lazzaro di Savena, unendo le forze per creare sinergie positive e offrire esperienze memorabili ai residenti e ai visitatori. Attraverso iniziative congiunte, attività culturali e promozionali mirate, i due Comuni intendono promuovere la bellezza, la storia e le tradizioni che caratterizzano il territorio, per attrarre un pubblico sempre più ampio e valorizzare l’identità locale.

Il primo appuntamento si è tenuto ieri pomeriggio alla Mediateca di San Lazzaro e sono intervenuti Juri Guidi, assessore con deleghe alla Cultura, Pace e Diritti civili, Marketing Territoriale e Promozione del Territorio del Comune di San Lazzaro, Pierluigi Perazzini , storico locale, Fiamma Lenzi, esperta in gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. Il secondo appuntamento si terrà a Castenaso, sabato 30 novembre, alle ore 18 nella Sala Multimediale Biblioteca Casa Bondi, via XXI Ottobre 1944.

L’appuntamento avrà come tema "Progetto CASA Comune: Castenaso e San Lazzaro di Savena" nell’omaggio artistico di Alessandro Malossi che realizzerà dal vivo, su tela, un cuore anatomico all’interno del quale inserirà dettagli iconici che rappresentano le città di San Lazzaro di Savena e di Castenaso, rendendo l’opera un omaggio artistico a questi luoghi. Il progetto prevede nel corso del biennio 2024-2025 la creazione di una brand identity condivisa e la sua promozione, attraverso un nuovo logo e immagine coordinata, un video promozionale e materiali di comunicazione.

z. p.