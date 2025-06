Patto per aiutare i turisti: "Accoglienza e sicurezza"

"Non c’è solo il pattugliamento delle strade, ma dobbiamo andare incontro alle esigenze di una città che cambia e cresce, anche sotto il profilo turistico. Per mantenere dei livelli adeguati dobbiamo fornire la giusta cornice di sicurezza", spiega Antonio Sbordone, questore di Bologna. Così, tra la Questura di Bologna e la fondazione Bologna Welcome, è stato firmato un accordo di collaborazione che guarda all’accoglienza e alla sicurezza. L’obiettivo è quello di migliorare l’accoglienza turistica sul territorio, promuovendo la sicurezza della collettività. Da questa unione di intenti è nato l’accordo che si fonda sullo scambio informativo e sul coordinamento di attività e servizi.

Più nello specifico, Bologna Welcome potenzierà il sistema di accoglienza nel punto informativo di piazza Maggiore con l’esposizione di un “vademecum” realizzato dalla Questura che fornirà ai turisti le linee guida su come formulare denunce di furto e smarrimento, ma anche su pratiche amministrative e altre informazioni utili quali le procedure e i numeri da contattare in caso di emergenza.

"Vogliamo offrire sicurezza ai cittadini e anche ai turisti. Ma oltre questo vogliamo dare una qualità di offerta del servizio. Uno scambio di informazioni strutturato che porterà benefici a tutti", racconta Daniele Ravaglia, presidente della fondazione Bologna Welcome. La Questura in questa direzione si occuperà, inoltre, di garantire la formazione del personale di Bologna Welcome che verrà impiegato nei servizi di informazione. Il personale di Bologna Welcome si impegnerà quindi a tradurre in diverse lingue straniere la modulistica utile per i turisti per accedere ai servizi forniti dalla Questura, inserendo modulistica sul proprio sito, che verrà ulteriormente potenziato con link e rimandi al sito web della Questura di Bologna.

Verrà condiviso anche il calendario dei principali eventi turistici culturali, ma anche sportivi con l’arrivo dei tifosi, che ci sono sul territorio metropolitano così da diffondere alla collettività utili informazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, ma anche predisporre adeguati servizi a tutela dell’ordine pubblico.