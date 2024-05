Patto per Castello, ecco i 15 in corsa

"C’è tanto da fare a Castel San Pietro per rilanciare il paese. Se verremo eletti, lo faremo. Se non verremo eletti, lo faremo lo stesso". Marco Gherardi esordisce così davanti alla rosa dei 15 candidati che faranno parte della civica "Il patto per Castello". "Negli ultimi 20 anni -dice il candidato - abbiamo assistito ad un degrado intollerabile, bisogna intervenire andando ad intercettare le risorse dei bandi e in questo senso è nostra intenzione istituire una figura che da subito si occupi di questo". Tra le priorità che Gherardi mette in fila, occupa i primi posti "la necessità di sistemare le scuole. Non è importante, è essenziale".

Questi i candidati della lista civica "Il patto per Castello": Monica Marzaduri, 63 anni, pensionata e volontaria; Caterina Gullo, 37, impiegata; Andrea Martelli, 50, manager; Valentina Fontana, 43, magazziniere; Andrea Nanni, 48, artigiano; Alessandro Cioffoletti, 46, ristoratore; Paola Perticaroli, 45, operaia; Florio Baroncini, 66, pensionato; Vanes Tomasini, 52, addetto post vendita; Laura Cavazza, 76, imprenditrice; Roberto Chessa, 46, saldatore; Orchidea Zanelli, 57, ristoratrice; Margherita Morelli, 23, guida equestre; Pierluigi De Tommaso, 44, autista ecologico; Giacomo Zaniboni, 49, fotografo.