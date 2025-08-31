Patto per la sicurezza. Arriva Piantedosi. Attenzione puntata sulla videosorveglianza

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è atteso in città per il 13 settembre, per sottoscrivere il nuovo patto per la sicurezza di Bologna. Un patto studiato tra Comune, Prefettura e forze dell’ordine che, come aveva anticipato su queste pagine l’assessore alla Sicurezza Matilde Madrid, punterà molto sulla "sicurezza integrata". Se dettagli ulteriori del piano non sono ancora trapelati, quello che emerge è che la riunione con il numero uno del Viminale verterà anche sulla situazione della videosorveglianza in città: verrà effettuata una ricognizione degli impianti già esistenti e con il ministro si discuterà di eventuali nuove installazioni in zone scoperte e del potenziamento degli impianti esistenti in aree particolarmente difficili, teatro di episodi di violenza e di spaccio. L’assessore alla Sicurezza aveva annunciato anche la volontà di superare "l’approccio delle ‘zone rosse’, che può essere una risposta nell’emergenza, ma a lungo termine non risolve i problemi, che vengono solo spostati".

Al momento il dispositivo delle ‘zone rosse’ è prorogato, con la scadenza prevista al 15 di settembre. È probabile che, dopo quella data, la direttiva verrà sospesa, almeno temporaneamente. Un altro tema che potrebbe essere affrontato con il ministro Piantedosi, che nel corso della giornata dovrebbe visitare anche la nuova caserma dei carabinieri al Pilastro, per l’inaugurazione ufficiale del presidio, che è già operativo da un paio di mesi.

Piantedosi aveva presenziato già due anni fa, a gennaio 2023, alla stesura e firma del primo ‘Patto per la sicurezza urbana integrata e la vivibilità a Bologna’. Un accordo di collaborazione tra ministero dell’Interno , Prefettura e Comune di Bologna, della durata di due anni, volto a rafforzare la sicurezza urbana attraverso azioni congiunte su temi come lo spaccio, il degrado urbano e la movida. Il patto siglato prevedeva tutta una serie di interventi, tra cui il potenziamento degli organici di polizia, un’attenzione particolare ai gruppi anarchici, azioni la prevenzione contro l’abbandono scolastico e il disagio giovanile, oltre a una generale attenzione sulle specifiche aree ritenute prioritarie per la sicurezza e la vivibilità cittadina.

Nicoletta Tempera