Patto Regione e Anci su Dop e Igp: "Valorizziamo le nostre eccellenze"

Rafforzare la promozione del patrimonio enogastronomico regionale, con particolare attenzione alle produzioni agroalimentari a qualità regolamentata – Dop, Igp, Doc e Igt – e valorizzare il legame tra eccellenze enogastronomiche, cultura e territorio. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato ieri tra Regione e Anci Emilia-Romagna, che impegna Comuni e amministrazione regionale a collaborare per sostenere, in modo coordinato e capillare, la conoscenza delle produzioni tipiche e del sistema agroalimentare regionale.

Il protocollo, sottoscritto dall’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, e dal presidente di Anci Emilia-Romagna, Marco Panieri, definisce un quadro di lavoro condiviso che prevede campagne di informazione e sensibilizzazione, attività di educazione alimentare, iniziative di comunicazione e promozione sui mercati nazionali e internazionali, eventi territoriali dedicati e azioni di sostegno al consumo e all’utilizzo dei prodotti Dop e Igp nelle manifestazioni e nei progetti promossi dalle amministrazioni locali. L’accordo con Anci si inserisce nella più ampia strategia regionale di promozione delle produzioni Dop e Igp che mira a valorizzare l’agroalimentare come leva di sviluppo economico, culturale e territoriale. Solo nel 2025 la Regione ha destinato oltre 15 milioni di euro alla promozione delle produzioni di qualità, con l’obiettivo di rafforzare la visibilità e la competitività delle eccellenze enogastronomiche emiliano-romagnole in Italia e nel mondo.

Sul fronte internazionale, con i fondi europei Ocm vino Paesi terzi sono stati finanziati otto progetti presentati da 16 Cantine e un Consorzio di tutela per un importo complessivo di oltre 5 milioni di euro, destinato principalmente al mercato statunitense, cui si aggiungono altri 2 milioni relativi ai saldi degli anni precedenti. La misura sarà confermata anche per il 2026 con gli stessi importi. Nell’ambito dello sviluppo rurale, con la pubblicazione del nuovo bando prevista entro la fine del 2025, saranno finanziate attività promozionali sui mercati dell’Unione europea per un valore complessivo di 5 milioni di euro nel biennio 2026-2027.

Con risorse regionali, attraverso la legge 16 del 1995, sono stati sostenuti 16 Consorzi di tutela con progetti biennali 2025-2026 per un totale di 440mila euro, mentre al settore pericolo sono stati destinati ulteriori 730mila euro. Alla valorizzazione delle Strade dei Vini e dei Sapori sono stati infine assegnati 359mila euro per il 2025 e 150mila euro sono già previsti per il 2026.

