Patto tra Caab e Lavoropiù: "Opportunità per i giovani"

Uno sportello per potenziare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, "a vantaggio dell’ecosistema Caab", il Centro agroalimentare di Bologna, e delle sue esigenze di personale (notturno in primis). L’accordo è stato sottoscritto (nella foto) tra Caab Forward, il nuovo gruppo dei giovani imprenditori e dirigenti under 45 del Centro, e Lavoropiù, l’agenzia per il lavoro specializzata nel matching nella filiera agroalimentare.

Anche in vista dell’Academy di piattaforma prevista per il 2025, l’intesa si rivolge alle imprese attive al Caab per "facilitare soluzioni specifiche per il contesto del lavoro notturno nel mercato ortofrutticolo bolognese", spiega una nota del Centro.

Se "tante e diverse fra loro" sono le figure professionali oggi di difficile reperimento, tra gli elementi di forza della nuova offerta, segnalano i firmatari, ci sono "retribuzioni più elevate della media".

Le imprese che operano a Caab, del resto, "denunciano livelli di mismatch che per molte professionalità superano il 50%, quindi oltre un’assunzione su due incontra gravi difficoltà gravi di recruitment – dice il presidente del Caab Marco Marcatili –. I giovani di Caab hanno fame di cose concrete, per questo abbiamo scelto di partire dal problema del lavoro con un accordo, operativo da gennaio, che mette in campo una partnership di assoluto rilievo con Lavoropiù. Siamo decisi a fare la nostra parte, insieme a Lavoropiù e ai giovani imprenditori, per risolvere il problema".

La firma si inserisce nel protocollo per la qualità del lavoro firmato da Caab con tutte le imprese operative nella piattaforma, insieme a Comune, Città Metropolitana e parti sociali.

"Le figure professionali richieste – afferma Marialisa Alberghini, manager di Lavoropiù – vanno dai magazzinieri agli addetti alla cassa fino ai responsabili commerciali, uno spettro ampio e variegato. Siamo certi che la particolarità del lavoro notturno, che di per sé viene percepita come un elemento di limite, può essere ampiamente compensata da altri valori, a partire dalle condizioni attuali del lavoro e nel tempo dalla graduale introduzione di misure di welfare".