Patto tra Confabitare e Comune: 25mila volantini contro i furti

"Il protocollo è un modo per fare sicurezza in maniera condivisa. L’aiuto delle associazioni di categoria ci dà un valore aggiunto e ci porta sulla strada della prevenzione." Così l’assessora Matilde Madrid che, ieri a Palazzo d’Accursio, ha firmato con Alberto Zanni, presidente di Confabitare Bologna, un nuovo protocollo d’intesa. L’intento è quello di realizzare azioni condivise tra il Comune e l’associazione dei proprietari immobiliari che mirino a sensibilizzare e prevenire episodi spiacevoli in materia di sicurezza domestica, condominiale e urbana.

Uno sforzo che ritenuto necessario da Zanni: "L’incremento percentuale di furti avvenuti all’interno delle abitazioni è cresciuto del 29,4% rispetto al 2023. Sappiamo che la percezione di sicurezza è a livelli bassissimi, tant’è che si può parlare di percezione di insicurezza". D’altronde in estate le città si svuotano e episodi di questo tipo sono sempre più frequenti. Ecco che le parti si impegnano a collaborare nella realizzazione di 25.000 volantini informativi, nei quali sono presenti tutti gli accorgimenti per stare più tranquilli.

Inoltre, saranno organizzati degli incontri pubblici nei quali si istruiranno direttamente le persone per rassicurarle. Per concludere, si faranno trasmissioni televisive e radiofoniche per raggiungere il numero massimo di cittadini. "La paura delle persone deve guidare l’amministrazione, e non va mai sottovalutata perchè è un sentimento che produce effetti reali e che non va a beneficio della sicurezza della città", conclude Madrid.