Patto tra Fiamme Gialle e Unione per vigilare sui fondi del Pnrr

L’importante protocollo d’intesa per il monitoraggio e il controllo dei progetti di investimento finanziati con i fondi del Pnrr arriva anche in provincia con la sottoscrizione avvenuta tra la Guardia di Finanza e l’Unione Reno Galliera. Il comandante provinciale delle Fiamme Gialle, il generale Carlo Levanti e il presidente dell’Unione, Alessandro Erriquez, hanno sottoscritto l’atto, volto a monitorare e vigilare sinergicamente sull’attuazione dei progetti di investimento e delle opere pubbliche finanziati con risorse del Pnrr, attraverso il sistematico flusso di informazioni alla Guardia di Finanza. "Il protocollo si pone l’obiettivo di rafforzare il sistema di monitoraggio sull’esecuzione di opere pubbliche e sull’erogazione di incentivi per cittadini e imprese connessi alla realizzazione del Pnrr e del Fondo Complementare di matrice nazionale", ha sottolineato lo stesso generale Levanti. "Con la sottoscrizione di questo protocollo si rafforzano i legami istituzionali, con l’unico grande obiettivo di agire sempre nella massima trasparenza", hanno dichiarato il presidente dell’Unione Alessandro Erriquez ed il sindaco di San Giorgio di Piano Paolo Crescimbeni.

Zoe Pederzini