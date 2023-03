Patto tra l’Alberghiero e la Fattoria Zivieri

Storica firma ieri mattina del protocollo tra l’Istituto Alberghiero Luigi Veronelli di Casalecchio e la Fattoria Zivieri di Sasso Marconi all’insegna del progetto cinque "T" (Tipicità, Territorio, Tradizione, Trasparenza e Tracciabilità) e per favorire l’accesso lavorativo più immediato degli studenti dell’alberghiero nelle imprese turistiche come bar, ristoranti e alberghi e dell’enogastronomia della provincia di Bologna. Padrini d’eccezione: Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio, e Roberto Parmeggiani, sindaco di Sasso Marconi.

Stilografica alla mano, la sigla a questo protocollo è stata posta da Rosalba De Vivo, dirigente dell’Alberghiero Veronelli, e da Aldo Zivieri, patròn della Fattoria Zivieri di Sasso. "Una scuola alberghiera come la nostra – ha sottolineato la preside De Vivo – ha bisogno di molte più risorse rispetto ai finanziamenti attribuiti dal Governo agli istituti superiori. I nostri sono laboratori di produzione enogastronomica che, specie in questo periodo, fanno i conti con il vertiginoso aumento dei prezzi delle materie prime alimentari e anche con l’aumento delle bollette energetiche, determinato dal rincaro dei carburanti. Il protocollo con la Fattoria Zivieri è una valvola di sfogo in un momento difficile. E diventa importante sia per le opportunità di tirocinio che offre ai nostri studenti che per la fornitura gratuita da parte di Zivieri di prodotti come carni e salumi". Quello di ieri non era il primo protocollo stilato dal Veronelli con il territorio.

"Nel recente passato – ha ricordato Valentino Friolo, docente dell’alberghiero – altri accordi sono stati raggiunti con Unipol Arena, con Carrefour e anche con lo stadio Dall’Ara di Bologna". Gli studenti del Veronelli erano già stati ospiti della Fattoria Zivieri. "Non siamo salvatori della patria, nemmeno francescani – è stato il commento di Aldo Zivieri – ma fanno impressione le difficoltà di una scuola come il Veronelli. Con l’aiuto di Lorenzo Biagioni, diplomato proprio in questo alberghiero, con il protocollo cercheremo di realizzare quanto fatto già la scorsa estate con i ragazzi di questa scuola su temi come lo sviluppo sostenibile, l’educazione alimentare, l’etica del consumo e la lotta allo spreco, l’alimentazione sana e ispirata alla filiera, al chilometro zero".

"Il Veronelli – ha ricordato il sindaco Bosso – è ormai una presenza costante a tutte le iniziative realizzate sul nostro territorio". E il sindaco Parmeggiani ha aggiunto: "Questo protocollo è un’occasione offerta ai ragazzi per conoscere meglio le eccellenze del nostro territorio".

Nicodemo Mele