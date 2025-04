Patto tra Prefettura e Abi: "Stop alle truffe bancarie"

Un protocollo "storico" per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela. È questo l’obiettivo dell’intesa ribadita mercoledì in Prefettura, tra il prefetto Enrico Ricci e l’Abi.

La decisione è "figlia di una collaborazione efficace che dura diversi anni tra noi e l’Abi", commenta Ricci. Inoltre, questa carta è "l’aggiornamento di un precedente accordo ratificato qualche anno fa e riguardante anch’esso la tutela delle banche e dei clienti", dice Ricci.

Soprattutto "arriva dopo la firma di un accordo analogo stipulato a fine dicembre 2024 tra l’Abi nazionale e il ministero dell’Interno", aggiunge. Una stretta di mano, quindi, che "allarga le misure di prevenzione anche agli attacchi che possono derivare dall’intelligenza artificiale – specifica il prefetto Ricci –. In particolare, gli istituti bancari continueranno a svolgere la loro importante attività di tutela dei clienti più anziani delle banche".

Ricci si riferisce a "quegli spiacevoli episodi in alcuni delinquenti si presentano ai nostri anziani come dirigenti bancari, spesso con modalità credibili, portando le persone più fragili e deboli a inciampare in queste sgradevoli vicende".

È intervenuto anche Marco Iaconis, coordinatore Ossif, il centro di ricerca dell’Abi sulla sicurezza anticrimine: "Dieci anni fa le rapine agli istituti bancari e alla clientela erano in media 30 all’anno. Lo scorso anno sono state zero - dice Iaconis -. Un fenomeno, quindi, che abbiamo pressoché debellato grazie all’unione e a un lavoro proficuo svolto in questi anni di collaborazione". Di fatto è un’intesa che "si amplia nei contenuti". Infatti per Iaconis il protocollo rappresenta "una policy di sicurezza che le banche adottano e che si occupa di prevenire la criminalità in questo specifico ambito", racconta Iaconis.