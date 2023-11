Patto tra Unibo e Autostrade. Insieme per la mobilità smart

L’intesa siglata ieri dal Rettore di Alma Mater, Giovanni Molari, e dall’Amministratore delegato del Gruppo Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, favorirà l’avvio di iniziative comuni sul fronte della ricerca e del trasferimento tecnologico, senza dimenticare la formazione e l’orientamento al lavoro degli studenti. Tecnologie fotovoltaiche per la rete autostradale, nuovi sistemi di accumulo nelle aree di servizio, ideazione e gestione di servizi di info mobilità, sistemi di ricarica wireless per le auto elettriche sono solo alcuni dei possibili progetti di ricerca che potranno nascere dalla collaborazione. Il nuovo accordo, che sarà attivo per cinque anni, consolida il rapporto di collaborazione avviato da tempo nel campo della ricerca e prevede piani innovativi sia all’interno dei corsi di laurea che dei corsi di formazione post laurea, fino allo sviluppo di specifiche attività di formazione continua per i dipendenti del Gruppo Autostrade per l’Italia. Le studentesse e gli studenti, così come dottorandi e laureati dell’Alma Mater potranno svolgere percorsi di tirocinio ed esperienze post laurea all’interno del Gruppo Autostrade. E potranno nascere anche iniziative di orientamento al lavoro e attività per lo sviluppo di progetti d’impresa e di open innovation.