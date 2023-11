Patto tra Unibo e Coesia su ricerca e innovazione. Così si forma il personale

Firmato il nuovo accordo quinquennale tra l’Università e Coesia, colosso del packaging. Le due realtà (nella foto, da sinistra, l’ad di Coesia Alessandro Parimbelli e il rettore Giovanni Molari) realizzeranno progetti dalla ricerca all’innovazione tecnologica, alla didattica e alle iniziative artistiche e culturali. Attenzione alla formazione con dottorati e tirocini, in Italia e all’estero. Obiettivo: formare personale specializzato per Coesia su automazione industriale, robotica, sensoristica avanzata, intelligenza artificiale e automazione per batterie elettriche.

t. m.