Patto Università e Ima per un nuovo laboratorio

Nuovo patto di ’innovazione e ricerca’ tra l’Università di Bologna e Ima, la multinazionale delle macchine automatiche per il packaging di Ozzano. Alma Mater e azienda hanno firmato ’un accordo quadro’ di cinque anni per "portare avanti ed ampliare ad altre tematiche le proficue collaborazioni già avviate in passato per interessi comuni su temi di ricerca e innovazione", si legge in una nota. La collaborazione prevede la realizzazione di attività e progetti anche di didattica, formazione aziendale e orientamento al lavoro. Se le due realtà sono già partner in progetti nazionali e internazionali di manifattura additiva, big data, robotica, meccatronica, cybersecurity e manutenzione predittiva, ora Alma Mater e Ima consolidano la loro collaborazione e "rinnovano il loro interesse nel dare continuità alle collaborazioni in atto in un’ottica di sostenibilità sociale, con particolare attenzione- segnalano i firmatari- alla gestione degli impatti ambientali". Tra gli obiettivi dell’accordo non manca quindi la costituzione di un Joint Research Lab, definito "un laboratorio congiunto per progetti di ricerca di tipo collaborativo, ricerca commissionata, o finanziati da bandi competitivi a livello regionale, nazionale ed europeo".