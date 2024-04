Paul Anastas, il chimico della sostenibilità

Si svolgerà oggi, alle 17, nell’Aula Absidale di Santa Lucia (Via de’ Chiari, 25a), la cerimonia di conferimento della Laurea ad Honorem a Paul Thomas Anastas, il padre della ’chimica verde’, studioso che ha dedicato il lavoro della sua vita allo sviluppo di una scienza maggiormente sostenibile e benefica per l’uomo ed il mondo in cui vive. Dopo i saluti del Rettore Giovanni Molari, prenderà la parola il prof. Emilio Tagliavini per presentare il laureando. A seguire, il Direttore del Dipartimento di Chimica ’Giacomo Ciamician’, Marco Lucarini, esporrà le motivazioni che hanno portato all’approvazione della proposta di conferimento della laurea in Chimica a Paul Thomas Anastas. Dopo aver ricevuto la Laurea, il prof. Anastas terrà una lezione dal titolo ’Designing the Future Through Green Chemistry’. Infine, il Rettore consegnerà i Diplomi a Professoresse e Professori Emeriti e Onorari: Luisa Cifarelli, Daniela Cocchi, Maria Cocco, Pier Paolo Diotallevi, Keir Douglas Elam, Carlo Gentili, Raffaella Gherardi, Fabio Giusberti, Lucio Ildebrando, Dario Maio, Francesco Minni, Massimo Montanari, Felix San Vicente Santiago, Michele Sesta, Anna Soncini, Marco Zoli.

Conferire la Laurea in Chimica a Paul Anastas, le cui idee, da un paio di generazioni, sono fonte di ispirazione per molti giovani chimici e imprenditori innovativi, significa per l’Ateneo riaffermare il proprio impegno, costante e crescente, verso i temi della sostenibilità, della tutela dell’ambiente, del contrasto ai cambiamenti climatici, della salvaguardia del benessere e della salute delle popolazioni umane.

Il contributo fondamentale di Anastas è stato quello di avere formulato, assieme a John Warner, i 12 Principi della Green Chemistry, per una scienza più attenta all’ambiente e alla salute umana, ora e per le generazioni future.