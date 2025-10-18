Paul Dirac visto da Greison: "Umano, fragile e curioso"

Nel mare di Paul Dirac tutto può accadere. Premio Nobel nel 1933, è stato creatore dell’equazione che descrive il mondo di oggi. Un’equazione che è alla base delle ricerche scientifiche più importanti e dalle cui applicazioni pratiche nasce la rivoluzione tecnologica che ci circonda. A raccontare il ’Dirac fisico’ e quello più umano è Gabriella Greison, fisica, scrittrice e attrice, che stasera alle 21 porta al Teatro Dehon Dove tutto può accadere, tratto dal suo ultimo romanzo.

Greison, chi era Paul Dirac?

"È stato uno dei più grandi fisici teorici del Novecento. È l’uomo che ha messo insieme – per primo – la fisica quantistica e la relatività, creando l’equazione che oggi è alla base della rivoluzione tecnologica in cui viviamo: smartphone, computer, tac, laser".

Racconterà anche il lato più intimo dello scienziato… ?

"Indosso i panni di sua figlia, Monica. Una ragazza degli anni Sessanta, che lasciò l’università per seguire i Beatles. La incuriosivano le luci, i miti, le idee del free cinema, l’America letta attraverso Il giovane Holden".

Molto diversa dal padre…?

"Mentre il padre viveva chiuso nei suoi silenzi a Cambridge, lei scriveva articoli sui Beatles per The Observer e lo chiamava per raccontargli ciò che vedeva: il fermento di una nuova generazione, le rivoluzioni culturali, le prime applicazioni delle teorie che lui aveva formulato decenni prima. L’equazione di Dirac è una delle più importanti della storia della scienza: descrive come si comporta l’elettrone. Secondo Stephen Hawking, è ‘l’equazione alla base del mondo’: spiega l’universo".

Cosa significa davvero?

"È difficile da capire, ma possiamo pensarla come un’unità di misura che ha cambiato il modo in cui osserviamo la realtà. Monica raccontava che il padre ‘misurava tutto’. Al cinema prendeva nota delle misure degli addetti alla sicurezza per calcolare quanto ci avessero messo a dare l’allarme nel caso in cui fosse successo qualcosa".

Come ha ricostruito la storia?

"Ogni anno, a Cambridge, Monica partecipava alle celebrazioni per l’anniversario della morte di Dirac. Girava gli istituti scientifici e raccontava il lato umano del padre. Ho raccolto i suoi interventi, i suoi speech e ricostruito le sue telefonate con il padre. Emerge un Dirac umano, fragile, curioso".

La colonna sonora saranno le canzoni dei Beatles?

"Se Dirac fosse uno di loro sarebbe Paul McCartney... schivo, timido".

Perché il titolo?

"Perché nel mare di Dirac tutto può davvero accadere. Le particelle compaiono e scompaiono. Non si può sapere con certezza dove sono. E questo racconto è anche un invito a prendere in mano il nostro destino. A capire che, proprio come accade nel mondo subatomico, anche per noi tutto può accadere".