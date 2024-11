Paul Nurse, una carriera da Nobel: "Ho scoperto la magia della vita. Ai giovani dico: emozionatevi"

Che cos’è la vita? È la domanda che si pone, da sempre, Paul Nurse, biologo cellulare britannico e premio Nobel per la medicina (2001). Domanda che coincide con il titolo del suo libro e che sarà al centro della lectio magistralis di questa mattina alle 11.15 al Festival della scienza medica, decima edizione, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio nel complesso universitario di Santa Lucia a Bologna. "Io e mia moglie abbiamo passeggiato in centro per ore. È la prima volta che visito questa città, la trovo incredibile".

Sir Nurse, questa storia meravigliosa comincia quando lei aveva 12 anni e, affascinato da una farfalla, si mise a osservarne i movimenti e a interrogarsi su somiglianze e differenze tra quella e un essere umano. Avrebbe mai pensato che la curiosità di quel momento l’avrebbe portata un giorno a conquistare il Nobel?

"Non l’avrei mai immaginato, anche perché vengo da una famiglia molto umile. Quel giorno ho iniziato a chiedermi cosa distingue un essere vivente da un essere non vivente. È semplice: la vita segue regole condivise tra tutti gli organismi, siano essi semplici o complessi, che si riassumono in cinque princìpi essenziali: cellula, gene, chimica, informazione ed evoluzione per selezione naturale".

E cosa ha scoperto?

"Ho dedicato il mio tempo a scoprire i meccanismi che regolano la divisione cellulare. E mi ero messo in testa di farlo studiando i lieviti. Identificai una mutazione in un gene chiamato cdc2. Mi chiesi se quel gene potesse esistere in tutti gli organismi e iniziai l’esperimento, che durò due anni e fallì tante volte. Aggiungevo geni umani al lievito. Intorno a me percepivo scetticismo. Finché un giorno, invece, accadde che la cellula si divise. In modo inaspettato. Avevo scoperto che il meccanismo alla base della divisione cellulare è lo stesso in tutte le specie. Meccanismo che si ripete identico da 1.500 milioni di anni".

Ed è entrato nella storia.

"Ho provato un’emozione indescrivibile nel ricevere il Nobel. Dopo anni di sacrifici, di esperimenti, di fallimenti, avevo fatto una scoperta fondamentale. Qualche volta, quando mi fermo a riflettere, penso di essere un uomo fortunato. Mi pagano per studiare, per fare ciò che più desidero".

Proprio in questi giorni i rettori degli atenei italiani parlano di “un’università senza futuro” nel nostro Paese. Non ci sono abbastanza fondi per la ricerca.

"Quello che sta succedendo qui è una vergogna. Ogni cosa che rende la vita confortevole, dall’ingegneria alla medicina, viene dalla scienza. Abbiamo bisogno del progresso scientifico per lo sviluppo della civiltà umana. Devono esserci finanziamenti appropriati per la ricerca. L’Italia ha una tradizione scientifica incredibile, basta pensare a Galileo o a Galvani. Eppure, conosco tanti ricercatori italiani che sono negli Stati Uniti o nel resto d’Europa perché in Italia è troppo difficile. Ci sono italiani che lavorano con me, bravissimi. A loro manca l’Italia, moltissimo, vorrebbero tornare a viverci ma poi non avrebbero le stesse possibilità. Il governo sbaglia a non concedere fondi adeguati, deve capire che è un investimento. E ai giovani dico: studiate, scoprirete cose nuove. Non c’è nulla di più emozionante. I ragazzi che lavorano con me hanno 20 anni e sono entusiasti".

I bambini di oggi guardano ancora le farfalle?

"Se qualcuno glielo insegna, certo che le guardano. I bambini sono curiosi per natura, ma hanno bisogno di spiegazioni. Meno tablet e cellulari, dunque, e più dialogo. E più farfalle, anche".

Ma la sfida con la conoscenza non è ancora terminata.

"So cos’è la vita, ma il significato della vita? Io non lo conosco. Questa è materia di filosofi e telogi".