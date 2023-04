Paura al Pronto Soccorso Guardia presa a testate: ne avrà per venti giorni

Una guardia giurata del Pronto soccorso del Sant’Orsola aggredito da un paziente che gli ha dato una testata fratturandogli il naso: la guardia giurata, ieri sera, è stata ricoverata con una prognosi di venti giorni.

Ancora un episodio di violenza all’interno di un ospedale. Da sottolineare che l’uomo è arrivato in Pronto soccorso da solo alle 12.30 e l’aggressione è avvenuta alle 12.53. Quindi non si può nemmeno parlare di esasperazione che, comunque, non giustifica in ogni caso violenze di nessun tipo, nemmeno verbali, per la lunga attesa.

Secondo una prima ricostruzione a far scattare la rabbia dell’uomo sarebbe stato il fatto che l’acqua da lui richiesta non era abbastanza fredda. Da qui le male parole e l’atteggiamento aggressivo nei confronti dell’infermiere che gli aveva portato da bere. La guardia giurata, sempre presente all’interno del Pronto soccorso, è intervenuta a difesa dell’infermiere, cercando di calmare il paziente. E questo in un primo momento sembrava essere avvenuto: l’uomo si è seduto e appariva tranquillo. In un attimo, invece, si è alzato di scatto ed ha preso a testate la guardia giurata.

L’uomo non è conosciuto dai servizi psichiatrici né da altre strutture ospedaliere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a denunciare l’aggressore per interruzione di pubblico servizio.

Monica Raschi