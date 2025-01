Paura all’Ippodromo, cavallo tra gli spettatori

Pomeriggio movimentato all’Ippodromo di via dell’Arcoveggio, dove come tradizione ieri erano in corso il Gran Premio della Vittoria e la Festa della Befana. La gara sportiva, vinta a sorpresa da Corallo Pisano, con il suo driver bolognese Matteo Legnani, è stata turbata da un attimo di paura, quando un cavallo, che si trovava in pista per il riscaldamento, ha disarcionato il suo driver ed è poi fuggito, dirigendosi verso la zona del pubblico. Il cavallo ha scavalcato e buttato giù la recinzione, che è finita addosso a una spettatrice, mentre un bambino che aspettava l’arrivo della Befana a cavallo è caduto a terra. Fortunatamente nessuno è stato colpito dal cavallo, che è stato poi calmato e portato di nuovo ai box, dove è stato visitato dal veterinario, per alcuni tagli che si è provocato saltando la recinzione. Tanta paura, ma per fortuna nessuno degli spettatori, soccorsi dall’ambulanza presente all’Ippodromo, si è fatto male in maniera seria. Solo il driver, nella caduta, si è rotto una spalla. Rientrato l’incidente, il pomeriggio è tornato alla normalità: le gare sono andate avanti e, per la gioia dei bambini, è arrivata la Befana con i doni.

n. t.