Paura dopo l’incontro con Salis. Gettata per terra e aggredita la presidente di Confedilizia

"Ritira tutto", le ha detto il suo aggressore mentre la spingeva alle spalle e la gettava per terra, facendole sbattere il volto contro l’asfalto. Il ’tutto’ a cui questo sconosciuto ha fatto riferimento, forse, potrebbe essere ciò che Elisabetta Brunelli, presidente di Confedilizia Bologna, aveva detto poco prima al presidente nazionale dell’associazione Giorgio Spaziani Testa. E cioè il resoconto dell’evento organizzato in via Zamboni, nella facoltà di Lettere dell’Alma Mater, in cui l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis ha incontrato gli attivisti di Plat e le famiglie che, nei giorni scorsi, hanno occupato lo stabile Asp di via Don Minzoni 12. Una telefonata, quella di Brunelli, in cui ha raccontato "le mie opinioni e critiche sull’incontro", che ha seguito tra il pubblico. L’aggressione, quindi, in ordine tempo, è avvenuta dopo l’assemblea. Quando "sono andata in un bar in via delle Belle Arti, dove ho chiamato il presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa", che su X ha poi raccontato dell’aggressione. Nel corso della telefonata, "ho riferito al presidente di cosa si era discusso all’incontro, raccontando ciò che Salis ha detto – racconta Brunelli –. Ho fatto altre due chiamate, sempre sul tema, poi mi sono spostata verso casa".

In via Avesella è avvenuta l’aggressione: "All’improvviso sono stata raggiunta da uno sconosciuto, alle spalle, che mi ha detto solamente due parole: ’Ritira tutto’. Ma non riesco a dare un senso alle parole così generiche che mi ha rivolto l’aggressore – precisa Brunelli –. Non riesco a vedere dei collegamenti diretti con Salis e credo anzi che avesse tutto l’interesse perché andasse tutto bene mentre era a Bologna". Dopo l’intimidazione, "questa persona mi ha spinta e buttata per terra – ripercorre l’avvocato –. E poi è scappata". La donna ha riportato ematomi e un occhio nero e gonfio. Brunelli, che è stata in pronto soccorso per accertamenti, non ha visto "in faccia l’aggressore, ma la sua voce era maschile ed era da solo". Brunelli ha sporto denuncia ai carabinieri che stanno indagando sull’accaduto.

Netto il messaggio di Spaziani Testa: "Né io né lei (Brunelli, ndr) sappiamo chi sia il vigliacco che ha aggredito alle spalle una donna in una via isolata. Ma confidiamo che i carabinieri lo scoprano". Duro l’attacco del centrodestra: "Fratelli d’Italia ribadisce che in nessun modo va impedito il diritto e la libertà a poter esprimere le proprie opinioni anche se non condivise. Un diritto che in più occasioni la sinistra mette in discussione, assumendo posture antidemocratiche e illiberali", dice il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami. Per il senatore Marco Lisei, deve esserci "una condanna unanime netta e ferma per quanto accaduto, soprattutto a sinistra, dove andrebbe rotto quel silenzio ambiguo in cui da troppo tempo si nasconde".

"A Bologna certa una sinistra ritiene che la libertà di pensiero valga solo per chi la pensa come loro, e che la democrazia sia accettabile solo quando serve ai propri interessi", tuona l’eurodeputato Stefano Cavedagna. Annamaria Cesari del Coordinamento Azzurro Donna FI Bologna spera che "il Comune prenda le distanze da chi fomenta odio e occupazioni illegittime".