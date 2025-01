Paura in San Mamolo. Residente pestato nel palazzo di casa da dieci ragazzini

Finché si parlava di petardi e schiamazzi, il livello era quello delle ragazzate, magari del disturbo della quiete. Quello che è successo nella notte tra sabato e domenica, però, ha alzato nettamente il livello della preoccupazione in via San Mamolo. Dove le orde di ragazzini che passano i loro weekend a far chiasso hanno aggredito un residente mandandolo in ospedale. Ma non in strada: in una decina sono entrati nel palazzo dove risiede la vittima, il professor Giancarlo Gregori, in via San Vittore, e lo hanno pestato sull’uscio di casa, colpendolo con calci e pugni e lasciandolo a terra semi incosciente.

È successo intorno all’una e mezza. Stando a quanto ricostruito dai poliziotti delle Volanti, intervenuti nella strada, l’assalto sarebbe avvenuto quando da una finestra del palazzo qualcuno avrebbe lanciato dell’acqua sui ragazzi, tutti adolescenti, per far smettere il fracasso. In via San Mamolo erano una cinquantina: una decina si sono staccati e si sono diretti verso il portone dello stabile ‘sospettato’ e hanno iniziato a suonare tutti i campanelli, colpendo a calci il portone. Qualcuno dei residenti deve aver avuto la malaugurata idea di aprire loro, perché l’infisso non risulta danneggiato. E a quel punto i giovanissimi sono saliti, urlando, per le scale: il professor Gregori, sentendo il frastuono, ha aperto la porta ed è uscito sul pianerottolo, chiedendo ai ragazzi di andarsene. Loro, per tutta risposta, lo hanno pestato e poi sono fuggiti. La polizia è arrivata in pochi minuti: alcuni giovanissimi sono stati fermati sui viali, mentre si allontanavano. La vittima, però, non li ha riconosciuti come suoi aggressori. Adesso la polizia, che ha intensificato i controlli nella zona, sta indagando con la Squadra mobile per arrivare a identificare gli autori del brutale pestaggio. Che farebbero comunque parte di quella variegata ‘congrega’ che nelle notti del weekend si ritrova in via San Mamolo, più o meno all’altezza del bar Ciccio. Ragazzini molesti, di ogni estrazione sociale, che già a Natale scorso erano finiti sulle cronache per aver sparato petardi e bottiglie contro persone e auto. Una situazione che sembrava l’apice delle loro carriere microcriminali. E invece.