Paura in via Indipendenza. Accerchiato e rapinato

In sei lo hanno circondato. E, dopo averlo preso a spintoni e pugni, lo hanno derubato del cellulare e del portafogli, con all’interno una ventina di euro. È successo l’altra notte, intorno alle 4, nella centralissima via Indipendenza. La vittima, un ragazzo sulla trentina, ha chiamato però la polizia solo un paio d’ore dopo, dopo aver tentato di recuperare, da sé, il maltolto. Senza grandi risultati.

Stando a quanto ricostruito, il gruppo, composto da giovani descritti come di origine nordafricana tra i 20 e i 25 anni, ha accerchiato il giovane mentre stava tornando a casa, da solo. Mentre alcuni lo picchiavano - senza per fortuna procurargli gravi lesioni - altri gli frugavano nelle tasche, riuscendo a trovare cellulare e portafogli. Ottenuto quello che volevano, i rapinatori sono scappati via, dirigendosi verso la stazione.

Il giovane, a questo punto, invece di allertare le forze dell’ordine per chiedere aiuto, si è diretto anche lui verso piazza XX Settembre, per cercare di farsi restituire - come ha raccontato agli agenti poi - quantomeno i documenti. Arrivato in zona dell’autostazione ha incrociato un ragazzo a cui ha chiesto se conosceva la banda e se poteva aiutarlo a riprendere le sue cose. Questo, per tutta risposta, gli ha chiesto 20 euro per il servizio. Un ‘cavallo di ritorno’ a cui la vittima non ha però ceduto, decidento invece di tornare verso casa e chiamare, a questo punto, la polizia. Quando gli agenti delle Volanti sono arrivati in piazza San Giuseppe il ragazzo ha raccontato loro tutta la vicenda, fornendo una descrizione dei suoi rapinatori. Tuttavia, essendo passate ormai un paio d’ore dai fatti, non è stato possibile, per gli agenti, riuscire a rintracciare la banda. Forse nei prossimi giorni, dall’analisi delle immagini riprese dalle telecamere presenti nella strada sarà possibile arrivare a dare un volto e un nome ai ‘soliti noti’.

L’episodio non è certo un caso isolato in particolare in questa zona del centro, dove la vicinanza con la stazione da un lato e con l’‘estensione’ della zona universitaria dall’altro, fa sì che le criticità ben note di quelle aree si estendano spesso anche nella vicina via dello shopping, soprattutto nelle ore notturne. Concretizzandosi in furti, taccheggi e rapine che ormai rappresentano la quotidianità in via Indipendenza.

Nicoletta Tempera