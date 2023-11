Paura in via Marconi. Cornicione cade a pezzi. Traffico bloccato

Caos e paura all’ora di pranzo di ieri sulla centralissima via Marconi, all’angolo con via Riva Reno. Erano all’incirca le 12.45 quando alcuni pezzi di intonaco si sono staccati dalla parte alta di un palazzo. A sgretolarsi, pezzo dopo pezzo, il cornicione del condominio dove c’è anche il supermercato Pam. L’intonaco ha iniziato a cadere sulla careggiata rischiando di causare non pochi danni. In quel tratto, infatti, nevralgico crocevia della circolazione cittadina, passano, soprattutto all’ora di pranzo e nelle ore di punta, tanti pedoni, essendoci ben due attraversamenti, autobus di varie linee sulla corsia preferenziale e macchine.

È stato proprio un cittadino che passava in zona a chiamare il 115 dicendo che si stavano staccando dei pezzi di un palazzo di via Marconi. Sul posto, dunque, in pochi minuti, sono intervenuti i vigili del fuoco con due automezzi e un’autoscala. I camion si sono da subito posizionati in mezzo a via Marconi, sbarrando la strada e bloccando il traffico diretto verso via Ugo Bassi. Tutti sono stati deviati sulla via Riva Reno in direzione di via Galliera. Nel frattempo una squadra è salita alla sommità del palazzo ed ha iniziato a eliminare tutta quella parte di muro che dal cornicione del condominio si stava sgretolando. L’intervento è durata circa mezz’ora ed ha congestionato non poco la circolazione di tutta l’area che collega il centro alla zona limitrofa alla stazione dei treni. Preoccupazione anche tra i residenti della zona che hanno assistito alla scena.

"Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto o non è caduto un pezzo di muro su una macchina che transitava, o su qualsiasi altro mezzo o peggio su un pedone", dichiara un passante mentre osserva le operazioni dei pompieri.

z.p.