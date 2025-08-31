Paura per un incendio in via Amendola: pizzeria a fuoco

Bologna, 31 agosto 2025 – Attimi di paura, ieri sera, in via Amendola. Dove da un ristorante, improvvisamente, ha iniziato a uscire molto fumo. Che ha subito fatto spaventare i passanti e i residenti, che hanno contattato il 115 e il 112. Sul posto si sono precipitate ben quattro mezzi dei vigili del fuoco, accompagnati dai sanitari del 118 e da una pattuglia dei carabinieri.

Paura in una pizzeria di via Amendola: per fortuna nessun ferito (foto Schicchi)

Le fiamme, da una prima ricostruzione, non sono dolose e hanno coinvolto una delle sale dell’attività di ristorazione, che si trova in una palazzina di sei piani. Fortunatamente, non ci sono stati feriti e nessuno è rimasto coinvolto nella vicenda.