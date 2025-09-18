Paura alla materna, finestra si stacca e cade: colpita una insegnante

Bologna, 18 settembre 2025 – Un finestrone si stacca dall’infisso a causa del cedimento del cardine superiore e piomba su una maestra che, a causa del caldo, lo stava aprendo a vasistas. è accaduto alla materna comunale Padiglione di via de’ Mattuiani, in zona Tribunale, inaugurata nel 2017.

Grande spavento di tutti, maestra ferita a un braccio e, per fortuna, bimbi illesi perché in un’altra stanza. Ieri mattina il Padiglione era aperto in modo regolare; off limits, invece, l’ambiente del finestrone schiantato sul pavimento. Subito la memoria corre ad altri due clamorosi crolli: il primo, a febbraio 2021, nella materna comunale Degli Esposti quando un finestrone da 50 chili, sempre aperto a vastistas, atterra, forse perché una vite è uscita dalla forcella, sopra una dada che stava facendo le pulizie prima dell’apertura.

L’altro, a dicembre 2022, quando un cancellino della materna statale Ferrari si è abbattuto su un bimbo che, per quanto salvato da un triciclo, ha avuto la sua razione di lividi e un bernoccolo. Ieri, quindi, ‘lezioni’ regolari con via vai dei tecnici spediti dall’assessorato ai Lavori pubblici.

«Abbiamo controllato tutti i serramenti con l’impresa che li ha forniti e montati – spiega il Comune –. Una ricognizione-controllo cui farà seguito, venerdì, un incontro con l’impresa per definire eventuali interventi migliorativi sul sistema di apertura in modo da evitare eventuali ‘false manovre’ da parte degli addetti durante l’apertura dei serramenti stessi».

Le ‘false manovre’, imputabili a chi apre o chiude i finestroni, sarebbero la causa della caduta. «Per i tecnici, è presumibile che si sia trattato di una «involontaria falsa manovra« che potrebbe aver provocato il cedimento del cardine. Così il serramento si è sganciato, cascando» rivela l’Amministrazione. L’infisso «ha un meccanismo abbastanza delicato che permette l’apertura sia a vasistas che ad anta a battente», chiarisce il Comune. Venerdì, dunque, il sopralluogo per «concordare con la ditta un intervento mirato alla modifica del sistema di apertura in modo da limitare il rischio che possa di accadere quanto si è verificato al Padiglione. Dopo l’intervento, l’anta si aprirà solo a battente o a vasistas a seconda delle finestre».

Furenti i sindacati Sgb e Uil Fpl. Sgb accusa: «Siamo alle solite, migliorie fatte al risparmio, manutenzione inesistente, clima torrido, disguidi quotidiani a causa dei cantieri: il Comune sta portando il sistema educativo allo sfascio con tagli continui alle risorse». Rincara la dose la Uil Fpl: «Strutture vetuste e pericolanti, mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria dove i piccoli problemi diventano grandi pericoli e personale stremato. Tutto ciò richieste risposte concrete».

Infine, la consigliera di FdI, Manuela Zuntini: «È inaccettabile quanto accaduto alla materna Padiglione: sono anni che il personale segnala criticità per la manutenzione e che noi sollecitiamo la Giunta a intervenire con un piano serio di manutenzione sugli edifici scolastici, ma siamo sempre rimasti inascoltati. Va rivisto il sistema di segnalazione e gestione delle manutenzioni da parte delle scuole. Bisogna investire una parte dei fondi, presi a mutuo per il fallito progetto delle Besta, per un piano esteso di manutenzione. La Giunta deve intervenire prima che accada una tragedia».