Paura in zona Cirenaica: “Seguita e minacciata”

Bologna, 26 settembre 2025 – L’hanno seguita fin davanti al cancello di casa, minacciandola e insultandola, riprendendola anche con il cellulare, solo perché lei, poco prima, facendo un video, aveva ripreso uno di loro. Loro sono tre ragazzi, giovani e stranieri, molto probabilmente magrebini, che orbitano attorno alla Casa di Quartiere Scipione dal Ferro, tra il parcheggio e il giardino Brevi. La vittima, invece, è una donna che vive a un passo dal luogo dell’aggressione verbale. Accaduta venerdì scorso, in Cirenaica, dopo mezzanotte e mezza.

La residente, che ha chiesto poi l’intervento della polizia, giunta sul posto, stava rincasando. Al suo rientro, vedendo le luci accese della Casa di Quartiere “oltre l’orario consentito – ripercorre la donna –, mi sono avvicinata alla struttura per fare un video da inviare a Comune e Quartiere per dimostrare il ritardo nella chiusura”. E nel mentre, “ho ripreso anche i dintorni”, quindi il parcheggio, dove passava in quel momento un ragazzo: “Mi è passato di fianco, a poca distanza dal braccio e quindi è stato ripreso nel mio video – specifica la vittima –. Senza pensarci, ho continuato a riprendere la zona, ma ero già distante da lui”.

Improvvisamente, però, “mi sono sentita urlare dietro: ’Che cosa riprendi?’, mi diceva il ragazzo urlando e dicendo parolacce”, afferma la donna, che ha risposto al giovane in fretta e furia, continuando ad allontanarsi da lui, che però non ha mollato il colpo e, insultandola, l’ha seguita con la complicità di altri due ragazzi, uno dei quali sul monopattino: “Mi hanno urlato contro le peggio cose, dicendomi anche che ormai avevano visto dove abito e mi hanno minacciata”. I tre l’hanno seguita fino al cancello, aspettando addirittura che la vittima salisse in ascensore. “Qua attorno ci sono sempre questi soggetti che bevono, fumano e hanno le casse ad alto volume – chiude la donna, che ha chiamato le forze dell’ordine –. Non viviamo più: siamo vittime di questo degrado e abbiamo paura, perché siamo vittime dell’insicurezza”. Aics, che gestisce la Scipione dal Ferro, presenta “da anni, in autunno, un esposto alla polizia per denunciare questo movimento – dice Niccolò Perrone –. C’è la necessità di un maggiore presidio e controllo delle forze dell’ordine. Noi, però, nell’ora dell’aggressione stavamo svolgendo le operazioni di chiusura”.