I soliti violenti

Sergio Gioli
I soliti violenti
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente treno PinarellaGranchio bluPrevisioni meteo weekendOlio 2025Elezioni MarcheBallando con le stelle
Acquista il giornale
CronacaPaura in zona Cirenaica: “Seguita e minacciata”
26 set 2025
MARIATERESA MASTROMARINO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Paura in zona Cirenaica: “Seguita e minacciata”

Paura in zona Cirenaica: “Seguita e minacciata”

La donna aggredita verbalmente da tre ragazzi in via Scipione dal Ferro. Il racconto: “Mi dicevano ‘Sappiamo dove abiti’. Qui non si vive più”

La polizia è intervenuta sul posto, ma i tre aggressori si erano già allontanati

La polizia è intervenuta sul posto, ma i tre aggressori si erano già allontanati

Per approfondire:

Bologna, 26 settembre 2025 – L’hanno seguita fin davanti al cancello di casa, minacciandola e insultandola, riprendendola anche con il cellulare, solo perché lei, poco prima, facendo un video, aveva ripreso uno di loro. Loro sono tre ragazzi, giovani e stranieri, molto probabilmente magrebini, che orbitano attorno alla Casa di Quartiere Scipione dal Ferro, tra il parcheggio e il giardino Brevi. La vittima, invece, è una donna che vive a un passo dal luogo dell’aggressione verbale. Accaduta venerdì scorso, in Cirenaica, dopo mezzanotte e mezza.

Approfondisci:

“Ragazzi, andate via”. Barista rimprovera un gruppo di giovani: pestato dal ’capetto’

“Ragazzi, andate via”. Barista rimprovera un gruppo di giovani: pestato dal ’capetto’

La residente, che ha chiesto poi l’intervento della polizia, giunta sul posto, stava rincasando. Al suo rientro, vedendo le luci accese della Casa di Quartiere “oltre l’orario consentito – ripercorre la donna –, mi sono avvicinata alla struttura per fare un video da inviare a Comune e Quartiere per dimostrare il ritardo nella chiusura”. E nel mentre, “ho ripreso anche i dintorni”, quindi il parcheggio, dove passava in quel momento un ragazzo: “Mi è passato di fianco, a poca distanza dal braccio e quindi è stato ripreso nel mio video – specifica la vittima –. Senza pensarci, ho continuato a riprendere la zona, ma ero già distante da lui”.

Improvvisamente, però, “mi sono sentita urlare dietro: ’Che cosa riprendi?’, mi diceva il ragazzo urlando e dicendo parolacce”, afferma la donna, che ha risposto al giovane in fretta e furia, continuando ad allontanarsi da lui, che però non ha mollato il colpo e, insultandola, l’ha seguita con la complicità di altri due ragazzi, uno dei quali sul monopattino: “Mi hanno urlato contro le peggio cose, dicendomi anche che ormai avevano visto dove abito e mi hanno minacciata”. I tre l’hanno seguita fino al cancello, aspettando addirittura che la vittima salisse in ascensore. “Qua attorno ci sono sempre questi soggetti che bevono, fumano e hanno le casse ad alto volume – chiude la donna, che ha chiamato le forze dell’ordine –. Non viviamo più: siamo vittime di questo degrado e abbiamo paura, perché siamo vittime dell’insicurezza”. Aics, che gestisce la Scipione dal Ferro, presenta “da anni, in autunno, un esposto alla polizia per denunciare questo movimento – dice Niccolò Perrone –. C’è la necessità di un maggiore presidio e controllo delle forze dell’ordine. Noi, però, nell’ora dell’aggressione stavamo svolgendo le operazioni di chiusura”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata