Pauroso incidente tra auto e moto: grave ragazzo di 17 anni

Bologna, 19 maggio 2025 – Grave incidente ieri pomeriggio intorno alle 16,45 in via Don Sturzo, in zona stadio. Da una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale, intervenuta per i rilievi, pare che una moto Ktm, condotta da un diciassettenne, e un’auto Mazda, guidata da una ventenne, che viaggiavano nella stessa direzione, ossia verso via Andrea Costa e il centro, si siano scontrati.

Sembrerebbe che uno dei due mezzi abbia effettuato una svolta improvvisa, andando a sbattere contro l’altro. Secondo una primissima ricostruzione dello schianto, sarebbe stata l’auto a svoltare e il guidatore della moto si sia scontrato con la Mazda. Ma le indagini dei vigili proseguono per stabilire con certezza la dinamica dello scontro che ha creato molto allarme nei testimoni.

Ad avere la peggio il giovane centauro, subito soccorso dai sanitari del 118. I sanitari hanno subito preso in carico le condizioni del giovane paziente che appariva comunque cosciente: ne hanno stabilizzato il quadro clinico e l’hanno immobilizzato. Poi è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore in codice di media gravità. Al Maggiore, stante i numerosi traumi riportati nella caduta, il ragazzo è stato ricoverato per nuovi accertamenti.

La giovane in auto invece è rimasta illesa.