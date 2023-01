Payback nella sanità Imprenditori al Tar "Da restituire 170 milioni, settore in ginocchio"

di Federica Orlandi

Aziende private di dispositivi medici in ginocchio per il cosiddetto "payback". Cifre monstre che gli imprenditori che vendono mascherine, camici, siringhe o affittano macchinari diagnostici o terapeutici della massima tecnologia, rischiano di essere costretti a restituire entro aprile alle aziende sanitarie che hanno superato il tetto di spesa regionale. Per la sola Emilia-Romagna, si parla di oltre 170 milioni di euro.

Ora, numerosi imprenditori del settore (circa un migliaio, da tutta Italia) hanno presentato ricorso al Tar del Lazio. Di questi, una cinquantina è difesa dall’avvocato Micaela Grandi, e un terzo ha sede nel nostro territorio.

Andiamo con ordine. Nel 2015 viene introdotto il "payback", mirato a razionalizzare la spesa pubblica: si dispone che ogni anno, entro fine settembre, i Ministeri di Salute ed Economia certifichino il superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per l’acquisto di dispositivi medici, che diventa "a carico delle aziende fornitrici" per circa la metà dei costi di cui l’azienda regionale ha sforato. Tradotto, i privati devono restituire il 50% di quanto incassato. Poi tutto tace; i tetti di spesa regionali vengono fissati solo nel 2019. Si arriva così a luglio 2022: vengono certificati gli sforamenti e i Ministeri incaricano le regioni di fornire l’elenco dei fornitori soggetti al ripiano per il quadriennio 2015-2018. Fornitori che devono provvedere entro metà gennaio – poi fine aprile – pena compensazioni, cioè stop ai pagamenti fino al raggiungimento della cifra. La quale viene conteggiata sul fatturato e non sugli utili. Si parla di centinaia di migliaia di euro: per più di un’azienda, significano lastrico e chiusura.

"A novembre abbiamo presentato il ricorso introduttivo contro i due decreti ministeriali – spiega l’avvocato Grandi –,e a dicembre impugnato i singoli provvedimenti di ripiano nel frattempo entrati in vigore. A gennaio si è discussa la prima udienza sulla loro sospensione e confidiamo in una decisione prima dell’estate. Auspico venga rinviato tutto alla Corte Costituzionale: salvo abrogazione o completa riformulazione della legge, infatti, se anche questi fossero bloccati saremo poi da capo per gli anni post 2018. Gli anni del Covid, per giunta, in cui i dispositivi medici sono stati acquistati in quantità enormi, e ben oltre i limiti di spesa".