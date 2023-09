Paziente picchia sanitaria del 118

Una notte di tensioni, quella di sabato in città. Quando due distinte risse hanno visto altrettanti cittadini aggredire i sanitari in un caso, le forze dell’ordine dall’altro, intervenuti in teoria per soccorrerli.

Il primo episodio è successo in via Andrea Palladio, Borgo Panigale, attorno alle 23.30. A quell’ora è infatti giunta una chiamata alla centrale del 118 per una richiesta d’intervento in codice di media gravità. Pochi minuti dopo, ecco arrivare solerte l’ambulanza della Croce Rossa, con a bordo i sanitari. I quali trovano sul posto un ragazzo di circa 19 anni, steso a terra. Subito una delle soccorritrici lo visita e gli fa qualche domanda di rito per rendersi conto delle sue condizioni, poi lo aiuta ad alzarsi per raggiungere l’ambulanza. E qui succede l’imprevedibile: il paziente all’improvviso scatta e, senza alcuna ragione apparente, sferra un pugno in faccia all’operatrice che lo sta sostenendo, rompendole il naso. È stato perciò necessario l’intervento di altre due ambulanze, una per soccorrere la donna e l’altra per il paziente, essendo la prima ambulanza rimasta a corto di equipaggio. Sono state allertate anche le forze dell’ordine. I due feriti alla fine sono stati trasportati al pronto soccorso del Maggiore e qui l’operatrice, Ambra Rosso, è stata medicata e poco dopo dimessa.

"Croce Rossa esprime la propria totale solidarietà ad Ambra e a tutti i propri dipendenti e volontari, unitamente alla Azienda Usl di Bologna – fanno sapere in una nota congiunta l’azienda sanitaria e il Comitato bolognese della Cri –. Nello stigmatizzare l’episodio, ribadiamo il nostro continuo impegno per garantire la sicurezza e la tutela di tutti gli operatori del servizio sanitario coinvolti nei processi di soccorso e di cura".

Non è finita. Sempre sabato sera, due poliziotti del Commissariato Bolognina Pontevecchio sono stati aggrediti da una donna dopo essere intervenuti per sedare una lite tra più persone. Una di queste infatti al loro ha iniziato a sferrare calci, pugni e morsi con "inaudita brutalità", denuncia il segretario provinciale del sindacato Siulp Amedeo Landino, che nell’occasione lancia l’allarme sulle aggressioni agli agenti ed esprime solidarietà ai colleghi.