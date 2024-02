Pazienti trapiantati, al Sant’Orsola di Bologna uno sportello per rispondere alle domande

Bologna, 9 febbraio 2024 - Un aiuto, pratico e anche psicologico, per chi deve sottoporsi (o l’ha appena fatto) al trapianto di un organo: grazie alla Fondazione Sant’Orsola, il policlinico bolognese ha inaugurato WELT, il primo sportello che ha il compito di rispondere a domande – forse semplici, ma certamente fondamentali – per la vita del paziente.

I numeri

L’anno scorso, i medici del Sant’Orsola, hanno effettuato 50 trapianti di cuore (più del 70% rispetto al 2022), 14 di polmone, 139 di fegato e 131 di rene effettuati da gennaio a dicembre.

Le domande

Quanto dura la patente di un trapiantato? Quando si ha diritto all’indennità di accompagnamento? E quando si può tornare a praticare sport? Come fare per trovare alloggio a Bologna? Come richiedere l’invalidità civile? Chi si rivolge nello spazio al Padiglione 25 trova ascolto e risposta (anche) a domande di questo tipo.

La novità

L'iniziativa della Fondazione Sant'Orsola è unica nel nostro Paese. I problemi di una persona trapiantata sono vari e relativi a diversi aspetti, tra i quali spiccano condizioni abitative non adeguate, mancanza di accompagnatori o di sostegno adeguato, difficoltà nel trovare lavoro e di reinserirsi nel contesto sociale, necessità di una pensione d'invalidità e complicazioni nel rinnovo della patente post-trapianto. Proprio grazie al nuovo sportello, questi problemi verranno discussi e affrontati con specialisti del settore per favorire il benessere nel paziente e curare quegli aspetti psico-sociali che troppo spesso vengono sottovalutati. L'assistenza sanitaria e psicologica è a cura degli specialisti del Policlinico.

Le risposte

"Grazie a questo servizio innovativo i pazienti trapiantati o in attesa di trapianto trovano ascolto e aiuto per i problemi quotidiani - spiega Chiara Giberton, direttore generale dell'IRCCS Policlinico di Sant’Orsola -. Da oggi diamo una risposta strutturata e continuativa con l’aiuto della Fondazione e con la messa a sistema delle diverse esperienze delle Associazioni. L’ambizione poi è quella di fare ricerca sociale su questi temi per stimolare aggiornamenti e modifiche normative anche a livello nazionale per la tutela di questi cittadini “speciali” che hanno ricevuto un dono preziosissimo”.

Il servizio

L'accesso allo sportello è libero per i pazienti che stanno per svolgere o hanno terminato il percorso, oltre che per i loro familiari. All'interno del servizio potranno ricevere informazioni, indicazioni, supporto e eventuali collegamenti con il Sant’Orsola.

Il WELT si trova nel Padiglione 25 del Policlinico di Sant'Orsola ed è aperto da lunedì a venerdì, tutte le mattine dalle 8:30 alle 13:30. Tuttavia, per i pazienti è possibile contattare lo sportello anche via telefono, esclusivamente negli orari di apertura tramite il numero fisso 051 2144021 e via mail, all'indirizzo sportello@welfaretrapianti.it. Per maggiori informazioni di qualsiasi tipo, è possibile contattare il sito www.welfaretrapianti.it.

WELT è curato dalla Fondazione Policlinico Sant’Orsola Onlus in collaborazione con Associazione Nazionale Trapiantati di Cuore, Associazione Nazionale Trapiantati di Fegato, Associazione Nazionale Trapiantati di Rene Onlus e Associazione Piccoli Grandi Cuori Onlus